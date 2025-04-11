Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для транспорта

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Из-за ухудшения погодных условий движение через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" запрещено для всех видов транспорта.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля в связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска КПП "Верхний Ларс" было запрещено для всех видов транспорта. Очередь грузовиков на выезд из России в Грузию составила к утру 10 апреля 2525 машин. Днем 10 апреля проезд был открыт с ограничениями - только для легковых автомобилей и автобусов.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Проезд по Военно-Грузинской дороге с ограничениями был открыт 10 апреля в течение менее чем пяти часов. С 20.00 проезд всех видов транспорта от Владикавказа до населенного пункта Ларс был запрещен.

Решение о запрете движения принято “в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии”, сообщило управление МЧС по Северной Осетии в своем Telegram-канале.

Движение запрещено “до особого распоряжения”, отмечается в публикации ведомства.

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