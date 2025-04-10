Очередь на "Верхнем Ларсе" достигла 2,5 тысячи фур

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В очереди на выезд из России в Грузию стоит 2525 грузовиков. В Северной Осетии объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с погодными условиями и закрытием Военно-Грузинской дороги.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля в связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска КПП "Верхний Ларс" запрещено для всех видов транспорта.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием Военно-грузинской дороги в Северной Осетии введен режим ЧС с 14.00 9 апреля 2025 года, сообщило МЧС Северной Осетии.

По данным Центра организации движения Северной Осетии в очереди на проезд на 8.44 мск стоит 2525 грузовиков. Легковые машины в этой очереди не учитываются.

Напомним, что сутками ранее, к 08.40 мск 8 апреля в электронной очереди на выезд из России в Грузию через КПП "Верхний Ларс" было зарегистрировано 2027 автомобилей.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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