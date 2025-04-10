RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:47, 10 апреля 2025

Очередь на "Верхнем Ларсе" достигла 2,5 тысячи фур

Машины на "Верхнем Ларсе. Стоп-кадр видео МЧС России от 18.02.25, https://t.me/mchs_official/27095

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В очереди на выезд из России в Грузию стоит 2525 грузовиков. В Северной Осетии объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с погодными условиями и закрытием Военно-Грузинской дороги.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля в связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска КПП "Верхний Ларс" запрещено для всех видов транспорта.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием Военно-грузинской дороги в Северной Осетии введен режим ЧС с 14.00 9 апреля 2025 года, сообщило МЧС Северной Осетии.

По данным Центра организации движения Северной Осетии в очереди на проезд на 8.44 мск стоит  2525 грузовиков. Легковые машины в этой очереди не учитываются.

Напомним, что сутками ранее, к 08.40 мск 8 апреля в электронной очереди на выезд из России в Грузию через КПП "Верхний Ларс" было зарегистрировано 2027 автомобилей.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военно-Грузинская дорога. Фото: https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4728856
12:55, 25 марта 2025
Военно-грузинская дорога открыта без ограничений
Очередь грузовиков на Военно-Грузинской дороге. Фото: https://region15.ru/bolee-780-gruzovikov-skopilos-v-ocheredi-na-vyezd-iz-rossii-v-storonu-gruzii/
14:10, 24 марта 2025
Очередь грузовиков на Военно-Грузинской дороге выросла втрое
Очередь на Верхнем Ларсе. Фото: YouTube-канал Michael the Trucker https://ru.wikipedia.org/
04:53, 24 марта 2025
Разрешен проезд легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге
Пункт пропуска "Верхний Ларс". Фото: "Новости Грузии". https://www.newsgeorgia.ge/doroga-cherez-verhnij-lars-segodnja-otk/
10:37, 20 марта 2025
Проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" закрыт
Пункт пропуска в Северной Осетии. Фото: пресс-служба Минтранса РФ
12:43, 17 марта 2025
Более 1,2 тысячи грузовиков скопилось в очереди на выезд из Северной Осетии
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:15, 20 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
дали умереть от инсульта - родственники погибшего требуют наказания для полицейских
Фото
21:51, 13 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
-2
"банкротство граждан"
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Скриншот видеозаписи https://t.me/RKadyrov_95/5636 Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне

Участники акции в память о жертвах разгона мирного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
20:18, 9 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
41
Час пик в маршуртках Владикавказа (видео)
Фото
21:43, 6 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
для чего нужен общественный совет по обрезке деревьев?
Фото
21:16, 2 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
Будет ли эфтаназия для собак эффективным решением проблемы
Фото
22:28, 24 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
бюджетников просят голосовать против собак
Фото
17:10, 23 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
в Осетии спорят о памятнике Гайто Газданову
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Труп убитого в Ачхой-Мартане выставлен на площади перед администрацией. Стоп-кадр видео, опубликованного в телеграм-канале "ЧП Кавказ"
09 апреля 2025, 21:34
Труп убитого в Ачхой-Мартане выставлен на площади перед администрацией

Очистка пляжей Анапы. Фото: https://t.me/opershtab23/13178
09 апреля 2025, 16:16
Выбросы мазута зафиксированы на трех участках пляжей Анапы

Акция протеста в Зугдиди. 9 апреля 2025 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4164374507126137&rdid=EPhGeGhgMVBuZjYl принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 апреля 2025, 13:58
Активист пострадал в ходе акции протеста в Зугдиди

Нападение на силовиков в Ачхой-Мартане. 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/niysoo/20069
09 апреля 2025, 11:35
Обнародовано видео атаки на силовиков в Ачхой-Мартане

Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Показать больше