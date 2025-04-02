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02:52, 2 апреля 2025

Суд в Магасе счел законной приостановку дела о пытках Альберта Хамхоева

Альберт Хамхоев. Фото "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жалобу Альберта Хамхоева на приостановление уголовного дела о пытках суд в Магасе оставил без удовлетворения. Дело, по данным правозащитников, приостанавливалось уже 19 раз. 

Как писал "Кавказский узел", дело о пытках спортсмена из Ингушетии Альберта Хамхоева многократно приостанавливалось. Юристы, представлявшие интересы Хамхоева, указывали в 2021 году, что основные доказательства по делу уже собраны, но следователи не хотят заниматься этим делом: если факт пыток будет доказан, придется отменить приговор боксеру по делу о хранении оружия.

Альберт Хамхоев утверждал, что сотрудники республиканского Центра "Э"применяли к нему пытки с целью вынудить его признаться в незаконном хранении оружия и пособничестве участникам незаконных вооруженных формирований. По словам Хамхоева, после задержания его избивали, пытали электрическим током и угрожали. Впоследствии бывший сотрудник Центра "Э" Тимур Албаков заявил в суде, что его начальник Ибрагим Эльджаркиев приказал подбросить пистолет Хамхоеву. Несмотря на это, суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. Хамхоев продолжил бороться за справедливость, требуя расследования фактов пыток и восстановления своего доброго имени. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о деле Альберта Хамхоева: пытки и расследование". 

Жалобу Хамхоева суд рассмотрел 28 марта и оставил ее без удовлетворения, рассказали "Кавказскому узлу" в Команде против пыток*.

"В жалобе указывалось на невыполнение следователем в полном объеме указаний руководителя следственного органа и прокурора. В суде присутствовал следователь по особо важным делам следственного отдела по Назрани Мальсагов, вынесший обжалуемое решение. Он возражал против удовлетворения жалобы", - рассказала юрист КПП* Юлия Федотова.

Она отметила, что Хамхоев живет в России, продолжает заниматься профессиональным боксом.

"Дело о пытках Хамхоева приостанавливали 19 раз, последний раз 16 июля 2023 года. Следствие считает, что недостаточно доказательств для предъявления обвинения конкретному сотруднику полиции. Мы не владеем информацией о том, продолжает ли работать сотрудник Овада в ЦПЭ", - сказала она.

Альберт Адамович Хамхоев (родился 12 декабря 1992 в Грозном) — российский боксер-профессионал ингушского происхождения, выступающий в первой средней весовой категории.  В 2021 году стал чемпионом России среди профессионалов в среднем весе.

Представители Хамхоева намерены обжаловать решение суда, как только получат на руки документ с мотивировкой, заявила юрист. "Сначала апелляция, затем кассация, но это не скоро", - заключила Федотова.

Ингушский правозащитник, попросивший не называть его имени, выразил сомнение в вероятности привлечения к ответственности сотрудников ЦПЭ, пытавших Хамхоева.

"Следствие ведется формально, власть покрывает оборотней в погонах, ни о каком законе речи быть не может в данной ситуации, соответственно, следствие в подобных делах спускается на тормозах. При нынешней власти справедливости ждать бесполезно", - заявил правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте Магасского районного суда в карточке дела информация о процессе закрыта.

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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