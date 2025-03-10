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14:00, 10 марта 2025

Главное о деле Альберта Хамхоева: пытки и расследование

Альберт Хамхоев, 2024 год. Фото https://t.me/al_kham/23?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Альберт Хамхоев, боксер из Ингушетии, был обвинен в хранении оружия и отбыл полтора года в заключении. Во время ареста в 2017 году он подвергся пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Дело о пытках Хамхоева не завершено.

Решение ЕСПЧ

21 июня 2021 года юристы Комитета против пыток подали жалобу в Европейский суд по правам человека в интересах жителя Ингушетии Альберта Хамхоева о применении к нему насилия в Центре противодействия экстремизму республиканского МВД в ноябре 2017 года 1.

В 2023 году ЕСПЧ признал Альберта Хамхоева пострадавшим от пыток и присудил ему компенсацию 52 тысячи евро 2.

Уголовное дело против силовиков

После жалобы Хамхоева на пытки, 22 января 2018 года было возбуждено уголовное дело  по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»), в отношении неустановленных сотрудников полиции 3

6 июня 2018 года одним из первых подозреваемых стал сотрудник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии, который на момент пыток был старшим оперуполномоченным. В результате допроса и опознания Хамхоев уверенно указал на него как на своего истязателя. Кроме того, один из бывших сотрудников Центра сообщил следствию, что видел, как подозреваемый и другой сотрудник покидали кабинет, где, по словам Хамхоева, его пытали 4.

Следствие несколько раз приостанавливали из-за невозможности участия в нем подозреваемого в пытках, следователь отказал в ходатайстве правозащитников об избрании подозреваемому меры пресечения, юристы Комитета против пыток подали жалобу в Магасский районный суд. В октябре 2019 года с сотрудника Центра противодействия экстремизму были сняты обвинения и он стал свидетелем по делу. По мнению правозащитников и адвокатов Хамхоева, следствие не предприняло достаточных усилий для привлечения его к ответственности. 5.

В 2019 году в Москве был застрелен начальник ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев. Он мог влиять на следствие по делу о пытках  Альберта Хамхоева 6. Согласно показаниям свидетеля, в суде, что именно Эльджаркиев потребовал подкинуть боксеру пистолет 7, и после его убийства появился шанс довести дело до суда, заявляли в ноябре 2019 года адвокаты "Комитета против пыток"**.

Однако в  феврале 2020 года расследование было в очередной раз приостановлено с формулировкой «в связи с не установлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого». 

В мае 2021 года расследование было приостановлено уже в четырнадцатый раз. Причиной приостановки снова стало отсутствие подозреваемых, непризнание достаточными доказательства для привлечения обвиняемых и неактивность следственных органов

Арест, пытки, обвинение

Житель Ингушетии боксер Альберт Хамхоев был задержан после нападения боевиков на пост ДПС в Яндаре 5 ноября 2017 года и обвинен в незаконном хранении оружия.

14 ноября 2017 года около 40 сотрудников правоохранительных органов пришли в дом Хамхоевых. Силовики не предъявили никаких официальных документов, схватили Альберта Хамхоева, вывернули ему руки и вложили в руки пистолет, после чего засунули его за пояс. Затем был проведен обыск, который продолжался около двух часов, несмотря на отсутствие запрещенных предметов. Отец Хамхоева стал свидетелем этих событий и утверждал, что сотрудники силовых структур не предъявили никаких документов, а действия были направлены исключительно на запугивание. По словам отца, Альберт Хамхоев был знаком с Магомедом Мурзабековым, убитым 5 ноября 2017 года у поста ДПС села Яндаре Назрановского района. 

После обыска Альберт Хамхоев был задержан и доставлен в Центр "Э", после чего его посетил адвокат Джабраил Куриев. "Хамхоев сообщил защитнику, что после задержания его вывезли в неизвестное место с мешком на голове, где несколько часов били и пытали током, требуя признаться в пособничестве участникам НВФ и в незаконном хранении оружия. Адвокат зафиксировал на теле Хамхоева следы от побоев, а также жалобы на головные боли и тошноту", - сообщал ПЦ "Мемориал"*.

По словам самого Хамхоева своему адвокату Александру Караваеву, во время допросов и пыток его заставляли признаться в пособничестве боевикам. Адвокат зафиксировал следы от побоев, а сам Хамхоев жаловался на головные боли и тошноту, говорилось в сообщении Комитета против пыток**. Также адвокаты утверждали, что, по словам самого Хамхоева, пытки продолжались, в том числе в здании одной из силовых структур в Магасе.

Следы пыток подтверждал и уполномоченный по правам человека Республики Ингушетия Джамбулат Оздоев 21 ноября 2017 года посетил Альберта Хамхоева в следственном изоляторе Карабулака. Омбудсмен подтвердил, что видел многочисленные следы физического насилия 8.

Суд и приговор Хамхоеву

В отношении Альберта Хамхоева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). 16 ноября 2017 года он был заключен под стражу сроком на два месяца.

В июле 2018 года свидетель Тимур Албаков, бывший сотрудник ингушского центра "Э", в суде дал показания в пользу Хамхоева. Он заявил, что его руководитель заставлял его подбросить пистолет задержанному Альберту Хамхоеву. Как сообщил свидетель, он отказался выполнить это требование, и возникший из-за этого конфликт с начальством привел к его увольнению.

10 сентября 2018 года суд в Назрани приговорил Альберта Хамхоева к 1,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в хранении оружия. Сам Хамхоев вину признать отказался и напомнил, что его пытали после задержания. Верховный суд Ингушетии зачел Хамхоеву арест в счет назначенного ему условного лишения свободы, но отказался признать его невиновным в хранении оружия.

13 ноября 2018 года Верховный суд Республики Ингушетия пересмотрел это решение, изменив наказание на реальное, с учетом того времени, которое он уже провел под стражей и под домашним арестом.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом.

** внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания

  1. https://pytkam.net/zhaloboj-na-pytki-v-ingushskom-czentre-e-zajmutsya-v-strasburge/**
  2. ЕСПЧ присудил компенсации Албагачиеву и Хамхоеву, подвергшихся пыткам силовиками // Фортанга, 09.09.2023.
  3. https://pytkam.net/po-faktu-pytok-zhitelya-ingushetii-silovikami-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/
  4. https://pytkam.net/v-dele-o-pytkah-zhitelya-ingushetii-alberta-hamhoeva-do-sih-por-net-obvinyaemogo/**
  5. https://pytkam.net/sotrudnik-ingushskogo-czentra-e-ranee-podozrevaemyj-v-pytkah-stal-svidetelem/**
  6. Немыслимое убийство // Новая газета, 05.11.2019.
  7. https://pytkam.net/byvshij-sotrudnik-ingushskogo-czentra-e-na-sude-dal-pokazaniya-protiv-nachalstva/**
  8. https://pytkam.net/po-faktu-pytok-zhitelya-ingushetii-silovikami-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/**
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