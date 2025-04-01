Жителей микрорайона в Махачкале обеспокоили работы по прокладке газа

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Сотрудники газовой службы вскрыли уложенный год назад асфальт в микрорайоне Газораспределитель, чтобы проложить трубы, при этом проект не предусматривает асфальтирования по окончании работ. Жители обратились к властям города, Дагестана и Путину.

Видео жителей района Газораспределитель Махачкалы поступило через бота обратной связи "Кавказского узла" в Telegram. На видео жители двух поселков, бывших садоводческих обществ Талгинка и Фрегат, обращаются к президенту России с просьбой разобраться: у них сделали новый асфальт, а теперь пришли газовщики и ломают его. Жители заявляют, что у них и так у всех есть газ, и им эта газификация не нужна.

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Житель микрорайона Муслим рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что бывшие садовые общества около 10 лет находятся в составе Ленинского района Махачкалы. Все дома официально оформлены, по кадастровой палате имеются соответствующие документы на право собственности.

Ранее дороги были в плохом состоянии, в 2024 году по федеральному проекту здесь был уложен асфальт. "Полторы недели назад приехал трактор, разрезал асфальт. Представившиеся сотрудниками газовой службы сказали, что будут на глубине два с половиной метра прокладывать газовую трубу. Буквально сказали - благодарите Путина, который выделил средства на газификацию", - говорит Муслим.

Сотрудники газовой службы уточнили, что работы планируется закончить до конца этого года, и пообещали, что потом все заасфальтируют. Жители предлагали копать хотя бы частично, по 50 метров, и сразу асфальтировать пройденный участок, но такой вариант газовиков не устроил.

По словам местного жителя, представитель газовой службы сообщил, что проект был составлен в 2022 году, когда на данной территории не было асфальта. "Мы консультировались, нам сказали, что есть законодательный правовой документ, если проекту больше трех лет, то он должен быть обязательно переделан. А они, получается, выделяют деньги на проект 2022 года, и, видимо, не хотят оплачивать новый проект", - говорит Муслим.

Представляете, что будет, если всю улицу перекопать на два с половиной метра в глубину? Это столько грунта должно на земле лежать на дороге шириной пять-шесть метров

Он добавил, что по этой улице проходит основная дорога в единственную ближайшую школу, по ней ходят дети. "Представляете, что будет, если всю улицу перекопать на два с половиной метра в глубину? Это столько грунта должно на земле лежать на дороге шириной пять-шесть метров. Есть еще нормативы, согласно которым у газовой трубы по бокам должна быть защитная зона не менее шести метров, а у нас там вся дорога местами не составляет шесть метров. Находившийся на месте работ представитель "Газпрома" сказал, что газ проводят по госпрограмме, но проект не показали. Газ, по его словам, проводят в расположенный недалеко поселок Кяхулай, откуда поступали просьбы", - говорит мужчина.

Он добавил, что члены инициативной группы поговорили с родственниками и знакомыми, проживающими в Кяхулае, где им сказали, что на проблемы с газом они никуда не жаловались. Люди предполагают, что газ проводят на место строительства многоэтажных домов в районе бывшего спецавтохозяйства.

В настоящее время асфальт по улице разрезан трактором, и 2 апреля рабочие обещали начать выкапывать траншею, рассказал Муслим. Газ, вода в домах жителей есть, никаких проблем они не испытывают, отметил он.

Местный житель Магомед рассказал, что подобная ситуация была на улице Путешественников, где в 2023 году "Горводоканал", чтобы провести воду, перекопал улицу. Работы не закончены, улицы в ямах, везде грязь.

Местные жители обращались по поводу прокладки газовой трубы в администрацию города. По их словам, им пообещали все сделать, но немного подождать.

Письменное и видеообращение с просьбой разобраться со сложившейся ситуацией ими направлено через электронную приемную к главе Дагестана и президенту России, сообщил Магомед.

Представители "Газпром распределение Махачкала" оказались недоступны для комментариев – в Дагестане по случаю Ураза-байрама все учреждения не работают до 2 апреля.

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