Число машин в очереди на КПП "Верхний Ларс" сократилось до 3000

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Пробка перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии за сутки уменьшилась до 3080 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 06.45 мск 29 марта, разрешения на выезд в Грузию ожидали водители и пассажиры почти 3485 транспортных средств.

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс", которое было закрыто с 20 марта, разрешено для всех машин в обоих направлениях с 11.20 мск 25 марта.

Сегодня, по данным на 07.00 мск, на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают 3080 автомобилей, 50 из них находятся в "зеленой зоне", говорится на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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