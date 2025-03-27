Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

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Аллахберди Османов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 238 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 24 марта официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 237 бойцов из Кабардино-Балкарии.

"Аллахберди Османов, уроженец поселка Кашхатау после школы поступил учиться на юридическое отделение Московского финансово-промышленного университета "Синергия", откуда 30 мая 2024 года в возрасте 18 лет ушел служить в армию. Отслужив полгода, подписал

контракт и попал в зону СВО. 7 января 2025 года Аллахберди Османов был убит в результате атаки дрона. Посмертно представлен к ордену Мужества, сообщила газета "Черекские вести" в выпуске от 20 февраля, архив номеров издания опубликован на сайте районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 238 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 223 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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