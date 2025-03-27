Суд в Ростове вынес приговор по делу о попытке покушения на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал бывшего сотрудника Запорожской атомной электростанции Сергея Потынга виновным по делу о попытке покушения на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике.

Судом установлено, что Потынг согласился на предложении бывшего мэра Энергодара оказать помощь сотрудникам главного управления разведки Минобороны Украины. Обвиняемый собирал и передавал информацию об автомобилях, имеющих доступ на территорию Запорожской атомной электростанции. В период с 25 по 26 мая 2023 года Потынгу предложили подготовить дистанционный подрыв автомобиля Hyundai IX 35 во время смены представителей Международного агентства по атомной энергии, подвергая их жизни опасности, и он согласился, забрал взрывчатку из тайника и хранил у себя. 24 мая Потынг установил взрывчатку на автомобиль Hyundai IX 35, однако взрывчатка была обнаружена водителем и обезврежена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил Потынгу 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима. Он также штрафован на 700 тыс. рублей, говорится в релизе, который опубликовал "Интерфакс".

Он осужден по ч. 3 ст. 30, п.п. "а" и "б" ч. 3 ст. 205 (попытка теракта), ч 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатки или взрывных устройств).

В суде Потынг вину в предъявленном обвинении признал полностью.

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