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21:23, 22 марта 2025

Боец объявлен в розыск после неявки в ростовский военный суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовский военный суд объявил в розыск рядового Ивана Котляревского. Он пришел на первое заседание суда по обвинению в дезертирстве, но затем скрылся.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Ростовский гарнизонный военный суд объявил в розыск обвиняемого в дезертирстве (часть 3 статьи 338 Уголовного кодекса России) военного Илью Котляревского, который сбежал во время проведения судебного заседания, следует из постановления Южного окружного суда, где защитник бойца оспаривала это решение. 

Как указано в постановлении суда, рядовой Котляревский обвинялся в дезертирстве (часть 3 статьи 338), ему была избрана мера пресечения в виде наблюдения командования воинской части. Дело против Котляревского поступило в суд, он пришел на первое заседание, но когда оно было отложено, не явился вновь в суд, местонахождение военного неизвестно.

Ростовский гарнизонный военный суд постановил объявить военного  в розыск, изменить ему меру пресечения на содержание под стражей и приостановить производство по уголовному делу.  Южный окружной военный суд утвердил это решение.

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Автор: "Кавказский узел"

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