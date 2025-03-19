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14:00, 19 марта 2025

Слушания по жалобе Ульвии Али отложены

Ульвия Али. Фото предоставлено журналисткой "Кавказскому узлу".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отложил рассмотрение жалобы азербайджанской журналистки Ульвии Али на запрет выезда из Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в последнее время в Азербайджане участились случаи введения запрета на выезд из страны активистам и журналистам. Журналистка Ульвия Али была допрошена 16 января по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. Суд отказался рассматривать ее жалобу, и она сообщила, что подаст апелляцию на это решение.

По словам директора Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмина Гусейнова, "в Азербайджане десяткам журналистов и активистов, допрошенных по делам Toplum Tv и Abzas Media, введен запрет на выезд из страны". "Не все предают это огласке, опасаясь еще худших последствий. При этом запреты покидать страну свидетелям незаконны и нарушают свободу передвижения, гарантированную Конституцией Азербайджана и Европейской конвенцией прав и свобод человека", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла" в июле 2024 года.

Бакинский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Ульвии Али и вернул дело на рассмотрение Хатаинского районного суда Баку. Об этом сама журналистка сообщила корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ульвии Али, рассмотрение жалобы было начато 18 марта в Хатаинском районном суде Баку под председательством судьи Сульханы Гаджиевой. "Однако судья, отметив необходимость участия в процессе следователя главного управления полиции города Баку Самира Исмайлова, на действия которого я жалуюсь, отложила слушания на начало апреля", - рассказала журналистка.

Она сказала, что трижды направляла официальный запрос в столичную полицию для выдачи ей решения о запрете на выезд, однако ее обращения "игнорируются".

Ульвия Али считает, что суд должен истребовать решение о запрете и признать его незаконным.
Она назвала запрет необоснованным, поскольку была допрошена в статусе свидетеля и об ограничении прав на выезд из страны было объявлено устно.

"Я прохожу по делу в качестве свидетеля. Согласно статье 9 Миграционного кодекса Азербайджана, свидетелю не может быть введено ограничение на выезд из страны. Запрет может касаться только обвиняемого лица. Следователь и сам знает, что запрет введен незаконно и потому не выдает письменное решение", - сказала она.

Следственный орган не может ограничить права свидетеля на выезд из страны, ранее заявил эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана и бывший следователь следственного управления МВД Намизад Сафаров. По его словам, в статье 9 Миграционного кодекса четко оговорены случаи запрета выезда граждан из страны.

В Хатаинском суде Баку лишь подтвердили информацию о начале рассмотрении жалобы Али. Представитель главного управления полиции города Баку оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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