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01:50, 12 февраля 2025

Суд отказался рассматривать жалобу Ульвии Али на запрет выезда из Азербайджана

Ульвия Али. Фото предоставлено журналисткой "Кавказскому узлу".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналистке азербайджанской службы "Голоса Америки"* Ульвии Али отказано в рассмотрении жалобы на запрет на выезд из Азербайджана. Она намерена подать апелляцию на это решение суда.

Как писал "Кавказский узел", в последнее время в Азербайджане участились случаи введения запрета на выезд из страны активистам и журналистам. Журналистка азербайджанской службы "Голоса Америки"* Ульвия Али была допрошена 16 января по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана.

По словам директора Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмина Гусейнова, "в Азербайджане десяткам журналистов и активистов, допрошенных по делам Toplum Tv и Abzas Media, введен запрет на выезд из страны". "Не все предают это огласке, опасаясь еще худших последствий. При этом запреты покидать страну свидетелям незаконны и нарушают свободу передвижения, гарантированную Конституцией Азербайджана и Европейской конвенцией прав и свобод человека", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла" в июле 2024 года.

Ульвия Али (Гулиева) обратилась в суд с жалобой на решение главного управления полиции города Баку, которое запретило ей выезд из Азербайджана. "В связи с незаконным и противоправным решением о запрете мне выезда из Азербайджана я обратилась с жалобой в Хатаинский районный суд Баку. Однако суд даже не принял мою жалобу в производство, то есть не стал рассматривать ее по существу. Это означает, что помимо ограничения моей свободы передвижения, также  нарушено и мое право доступа к справедливому судебному разбирательству", - рассказала журналистка корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что не согласна с решением суда и намерена подать апелляцию. "Я прохожу по делу в качестве свидетеля. Согласно статье 9 Миграционного кодекса Азербайджана, свидетелю не может быть введено ограничение на выезд из страны. Запрет может касаться только обвиняемого лица", - сказала она.

Следственный орган не может ограничить права свидетеля на выезд из страны, подтвердил эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана и бывший следователь следственного управления МВД Намизад Сафаров. По его словам, в статье 9 Миграционного кодекса четко оговорены случаи запрета выезда граждан из страны.

"В частности, запрет может временно вводиться в связи с уголовными делами в случаях избрания в отношении обвиняемого лица меры пресечения, осуждения лица к условному наказанию, исправительным работам. Кроме того, лицу могут запретить выезд из-за неисполнения приговора суда, невыполнения налоговых обязательств, применения финансовых санкций. Но ни в коем случае не могут вводить запрет свидетелю. Свидетеля могут лишь попросить в какую-то конкретную дату быть в стране и явиться на конкретное следственное мероприятие. К сожалению, в практике последнего времени правоохранительные органы неправомерно ввели запреты на выезд из страны десяткам журналистов и активистов, привлеченным в качестве свидетелей по делам против известных органов медиа", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла". 

В Хатаинском суде Баку "Кавказскому узлу" лишь подтвердили информацию об отказе рассмотрения жалобы Али, воздержавшись от предметных комментариев. Судьи принимают решения по собственному усмотрению, исходя из норм соответствующего законодательства, пояснил сотрудник суда.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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