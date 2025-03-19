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12:37, 19 марта 2025

Жильцы общежития в Ереване потребовали переселения

Участники акции протеста. 19 марта 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/872490.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Постояльцы общежития в квартале Вардашен потребовали предоставить им новые квартиры.

Участники акции протеста заявили, что мэр Тигран Авинян еще во время предвыборной кампании пообещал им в случае избрания переселить их из ветхого здания и предоставить новые квартиры. Однако, проблема до сих пор не решена, а сам дом может рухнуть в любой момент, заявили протестующие.

"Мы просим его спуститься прямо сейчас, давайте вместе поедем к нашему зданию. Начались дожди, в доме все течет, канализационная вода затапливает квартиры. Наша просьба, требование и призыв: пусть спустится, разберемся, каким образом можно решить нашу проблему", - цитирует одного из участников акции у мэрии Еревана NEWS.am.

"Кавказский узел" писал о ситуации с приютом для бездомных в ереванском квартале Вардашен. Приют закрылся 1 января 2022 года, а его обитателям было предложено переселиться в один из корпусов дома-интерната для престарелых № 1. Обитатели приюта, не желающие его покидать, 3 января провели акцию протеста. Чиновники Минтруда приняли протестующих, но отказались решать проблему, пожаловались они. В феврале министерство труда и социальных вопросов разместило их в ереванском доме-интернате № 1.

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Автор: "Кавказский узел"

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