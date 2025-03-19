Жильцы общежития в Ереване потребовали переселения

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Постояльцы общежития в квартале Вардашен потребовали предоставить им новые квартиры.

Участники акции протеста заявили, что мэр Тигран Авинян еще во время предвыборной кампании пообещал им в случае избрания переселить их из ветхого здания и предоставить новые квартиры. Однако, проблема до сих пор не решена, а сам дом может рухнуть в любой момент, заявили протестующие.

"Мы просим его спуститься прямо сейчас, давайте вместе поедем к нашему зданию. Начались дожди, в доме все течет, канализационная вода затапливает квартиры. Наша просьба, требование и призыв: пусть спустится, разберемся, каким образом можно решить нашу проблему", - цитирует одного из участников акции у мэрии Еревана NEWS.am.

"Кавказский узел" писал о ситуации с приютом для бездомных в ереванском квартале Вардашен. Приют закрылся 1 января 2022 года, а его обитателям было предложено переселиться в один из корпусов дома-интерната для престарелых № 1. Обитатели приюта, не желающие его покидать, 3 января провели акцию протеста. Чиновники Минтруда приняли протестующих, но отказались решать проблему, пожаловались они. В феврале министерство труда и социальных вопросов разместило их в ереванском доме-интернате № 1.

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