Жители Северной Осетии столкнулись с нехваткой препаратов для онкобольных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пациенты с онкозаболеваниями пожаловались, что вынуждены ездить из Северной Осетии в Нальчик, чтобы получить жизненно необходимые лекарства. Республиканский Минздрав объяснил проблему сложностями с поставками.

Жители Северной Осетии, страдающие онкологическими заболеваниями, вынуждены выезжать в Нальчик за жизненно необходимыми препаратами, сообщила руководитель регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Оксана Келехсаева в своём телеграм-канале.

"Пациенты, находящиеся на химиотерапии, пациенты, не имеющие финансовой возможности лишний раз выехать за пределы республики, ищут возможность выехать в Нальчик, чтобы получить те или иные препараты, чтобы не прерывать своё лечение. […] Я не пытаюсь кого-то обвинить, я просто прошу разобраться в этой ситуации – решить вопрос с лекарственным обеспечением", – заявила Келехсаева 11 марта в своей публикации.

Корреспонденту "Кавказского узла" Оксана Келехсаева пояснила, что проблема с обеспечением лекарствами есть и в других регионах Северного Кавказа из-за проблем с финансированием. "Фирма […] которая "обслуживает" пациентов нескольких кавказских республик, она частная. Главный офис находится в дагестанском Каспийске. В государственном онкодиспансере Нальчика такие же проблемы с препаратами. Как долго ждать поступлений, никто не знает, даже Минздрав. Нет финансирования", - сказала она.

Почему пациенты вынуждены месяцами ждать?

Келехсаева отметила, что обращала внимание на эту проблему еще летом 2024 года. "Уже год прошел, а пациенты до сих пор вынуждены ездить в Нальчик. Некоторые пациенты, которым я адресно помогала, уже, к сожалению, скончались за это время. Неужели за год ничего нельзя было решить? Почему эти лекарства есть везде, даже в частных клиниках, а у нас их нету? Почему пациенты вынуждены месяцами ждать?" – посетовала Келехсаева.

Она отметила, что некоторые пациенты обращались с официальными жалобами по поводу нехватки препаратов и получали лишь отписки. "Пациент имеет право пожаловаться, написать жалобу на имя главного врача официально, и главврач будет обязан ему ответить. Также пациент может направить жалобу в министерство здравоохранения, отослать копию в прокуратуру, Росздравнадзор. Оттуда должны прийти ответы или незамедлительные действия, то есть решения", - сказала она.

Жители республики подтвердили проблему

Жительница Северной Осетии Ольга ухаживает за больной матерью и подтвердила, что вынуждена ездить в Нальчик за жизненно необходимым препаратом.

Препараты уже три раза покупали сами из-за отсутствия по рецепту

"У мамы карциома правой молочной железы, четвертая стадия, метастазы в лёгких, затронуты лимфоузлы и щитовидная железа. Препараты уже три раза покупали сами из-за отсутствия по рецепту. В начале года у нас было три недели пропуска в лечении из-за проблем с лекарствами. За одним из препаратов (Рисарг) ездили в Нальчик. Причем оказалось, что для того чтобы его получить, надо срочно сделать УЗИ, КТ и МРТ. Бесплатно была огромная очередь, не было возможности ждать, поэтому сделали всё это платно, чтобы успеть получить препарат. В марте идём на приём к химиотерапевту, нужен новый курс химии, и послушаем, что скажут по поводу наличия лекарств – велика вероятность, что снова отправят в Нальчик", – рассказала Ольга корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Владикавказа, попросившая не публиковать ее имя, страдает онкологическим заболеванием и вынуждена выезжать в соседнюю республику за препаратами. "Выезжаю в Нальчик за препаратами – принимаю такие препараты, как Эксджива, Фазлодекс. Про такой препарат, как Пикрей, вообще можно сказать, что почти не закупают в министерстве. В этом году сделали одну закупку... А его надо ежемесячно принимать без перерыва. Письма на сайт президента не решили никак нашу ситуацию плачевную. А жить-то хочется", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Два раза ездила в Нальчик

Зухра Лукожева пожаловалась, что не может пройти обследование во Владикавказе. "Два раза ездила в Нальчик, прокапывали Трастузумаб, а третий уже принимала во Владикавказе. Но хочу отметить, что у меня ужасный лимфостаз руки, уже три месяца, никаких обследований не сделали и говорят, что нет нужной аппаратуры. Поэтому по направлению хочу полететь в Питер", – рассказала Лукожева корреспонденту "Кавказского узла".

Пациенты вправе жаловаться в прокуратуру или Росздравнадзор

Компенсаций за потраченные на лекарства деньги можно добиться в судебном порядке, прокомментировал руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

"При нехватке у онкобольных лекарств их обязаны в любом случае предоставлять в полном объёме. Если их не хватает, они могут обжаловать недостаток препаратов в Росздравнадзор РФ по соответствующему региону, в прокуратуре, а также в судебном порядке. Одним из эффективных средств защиты является приобретение самостоятельно препаратов с последующим возмещением их стоимости с ответственных лиц. Ответственными может быть либо специализированное медицинское учреждение, то есть больница, где человек находится в стационаре, и там не хватает какого-то препарата полагающегося, либо министерство здравоохранения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Деньги, которые человек потратил, можно вернуть в судебном порядке, если пациент зафиксировал факт своего обращения за данным лекарством, подчеркнул правозащитник. "Также эффективным будет судебное решение с требованием обязать обеспечить в полном объёме по медицинским показателям лекарственными препаратами. В этом случае человек получит судебное решение, и пристав сможет оказывать уже более эффективное давление на министерство", – рассказал он.

Минздрав объяснил задержки поставок отсутствием заявок на аукционах

13 марта в министерстве здравоохранения Северной Осетии состоялось совещание оперативного штаба по вопросам льготного лекарственного обеспечения. Его участники отметили, что перебои с поставками лекарств возникают из-за проблем при проведении закупок, сообщил в своем телеграм-канале Минздрав республики.

"Возникают проблемы при проведении закупочных процедур – большое количество аукционов не состоялось по причине отсутствия заявок от поставщиков, в связи с чем данные заявки размещаются на электронной площадке повторно, что сказывается на сроках лекарственного обеспечения льготников", - говорится в публикации.

Ведомство отметило также, что состоялся аукцион на 390 миллионов рублей, и в ближайшие дни препараты должны поступить в регион.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.