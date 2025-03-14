Арестован бывший глава управления МВД по Ростову-на-Дону

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Суд в Ростове-на-Дону на два месяца арестовал бывшего начальника управления МВД Сергея Шпака, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", бывший начальник управления МВД по Ростову-на-Дону Сергей Шпак подозревается во взяточничестве и хищении денег.

По версии следствия, Шпак, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции управления МВД по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде туристических путевок на сумму более 260 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций. После, с 2019 по 2023 год, будучи замначальника ведомства, а затем начальником, Шпак и его подчиненные похитили почти 300 тысяч рублей, которые начислялись оперативнику в качестве зарплаты за дни его фактического отсутствия на работе, сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.

Ленинский районный суд арестовал на два месяца бывшего начальника УМВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака, подозреваемого во взятках и мошенничестве, сообщило сегодня ТАСС.

"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 14 марта 2025 года Шпаку Сергею Валерьевичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть по 11 мая 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

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