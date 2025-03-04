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02:01, 4 марта 2025

Архитекторы Армении раскритиковали проект реконструкции ереванского «Каскада»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проект реконструкции комплекса «Каскад» нарушает авторское право его создателей, заявили в Палате архитекторов Армении. Право на реконструкцию комплекса получила компания, аффилированная с лидером партии «Республика» Арамом Саргсяном, союзника правящей силы в Совете старейшин Еревана.

К реконструкции архитектурно-монументального комплекса «Каскад» в Ереване должен быть привлечен один из его авторов, говорится в заявлении Палаты архитекторов Армении. Организация напомнила, что комплекс «Каскад» является одним из уникальных образцов архитектурного наследия Еревана и охраняется государством.

«Это один из ключевых градостроительных узлов армянской столицы, который занимает доминирующее положение в пространственной композиции всего города и имеет большое значение. Комплекс также является важной частью главной композиционной оси Еревана, спроектированной Александром Таманяном, создавая визуальную и логическую связь с ее продолжением», - отмечено в заявлении, переведенном корреспондентом «Кавказского узла». 

В сентябре 2024 года мэрия Еревана представила два проекта модернизации комплекса, разработанных американской и французской архитектурными компаниями. По итогам голосования на платформе «Активный гражданин», победил французский проект под руководством архитектора Жана-Мишеля Вильмота. О победителе тендера мэрия Еревана сообщила 17 февраля, а спустя неделю, 24 февраля, был представлен проект реконструкции «Каскада». Проект стоимостью в более чем 20 миллиардов драмов, планируется реализовать в течение пяти лет, он предусматривает создание абстрактного Каскада в верхней части нынешнего и восстановление зеленых зон, а также возведние общественных пассажей с террасами, кафе и ресторанами. В центральной части комплекса планируется возвести концертный зал на 1000 мест.

Проект реконструкции комплекса «Каскад» нарушает авторское право архитекторов, создавших его, заявили в Палате архитекторов.

«Авторы комплекса «Каскад» – заслуженные архитекторы Армении Джим Торосян, Саркис Гурзадян и Аслан Мхитарян. Согласно закону Армении об авторском праве, авторские права Джима Торосяна сохраняются для его наследников до 2084 года, авторские права Саркиса Гурзадяна — до 2085 года, а Аслан Мхитарян в настоящее время является действующим архитектором. Согласно закону о защите культурного наследия и авторского права, в архитектурный проект построенной части комплекса «Каскад» запрещено вносить изменения. Что касается еще не построенной части, любые изменения в архитектурном проекте могут быть внесены только с согласия обладателей авторских прав», - отмечено в заявлении.

Предлагаемая программа реконструкции «Каскада» предполагает значительное изменение архитектурного проекта, но она не согласована с обладателями авторских прав, указали авторы заявления.

«Согласование должно было произойти до того, как мэрия Еревана опубликовала проект на платформе «Активный гражданин». Вопрос не только в грубом нарушении авторских прав, которое повлечет ущерб объемно-пространственной композиции комплекса, но и в создании недопустимого прецедента для необоснованных вмешательств в дальнейшем в отношении ценных градостроительных и культурных объектов», - считают в Палате архитекторов.

Авторы заявления предлагают приостановить реконструкцию «Каскада» и привлечь к реализации проекта действующего архитектора Аслана Мхитаряна как автора проекта.

Журналисты-расследователи издания Hetq.am нашли связь между компанией, которая займется реконструкцией комплекса «Каскад», и лидером партии «Республика» Арамом Саргсяном. В конкурсе на реконструкцию комплекса «Каскад» победила компания «GTB Development» LLC, являющаяся консорциумом из четырех компаний.

Партия «Республика», которую возглавляет Арам Саргсян, входит в коалицию с правящей силой в Совете старейшин Еревана.

«Компания «GTB Development» LLC была основана 24 октября 2024 года. Ее фактическим владельцем является Григор Тер-Газарян – зять Армена Саргсяна, брата лидера партии «Республика» Арама Саргсяна. Арам Саргсян является сторонником премьер-министра Никола Пашиняна, а партия «Республика» представлена в Совете старейшин Еревана»», - пишет издание.

По данным Hetq.am, доля Тер-Газаряна в компании составляет 97,5%, 1% принадлежит гражданину Индии Сулахану Сингху, еще 1,5% – гражданину США Бобби Синг Кангу.

«Тер-Газарян участвует также в других бизнес-проектах, однако привлек общественное внимание в связи со строительством металлургического завода в Ерасхе. В компании «GTB Steel» LLC, занимающейся строительством завода, Тер-Газарян владеет 50% акций. Остальные 50 % принадлежат вышеупомянутому гражданину США Бобби Синг Кангу», - утверждают журналисты-расследователи.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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