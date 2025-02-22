Работники металлургического завода в Рустави требуют улучшения условий труда

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В Грузии около 250 работников Руставского металлургического завода требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. После переговоров с руководством завода при участии профсоюзов некоторые металлурги согласились вернуться к работе.

Около 250 работников сталелитейного завода Руставского металлургического комбината с 7 февраля публично протестуют, требуя защиты своих трудовых прав. Они требуют повышения заработной платы, восстановления должностей, упраздненных несколько месяцев назад, восстановления уволенных сотрудников, прекращения давления на протестующих сотрудников и улучшения условий труда. В настоящее время на Руставском металлургическом заводе работают более 1600 человек.

Участники забастовки заявили представителям НПО "Центр социальной справедливости", что вынуждены трудиться в условиях, опасных дли жизни и здоровья. Их заработная плата составляет около 1300 лари (около 464 долларов) в месяц, она не соответствует условия труда в цехе.

Ситуация ухудшилась после того, как произошло сокращение численности персонала, и некоторые работники стали работать в режиме двойной нагрузки. При этом зарплата их осталась такой же. К примеру, ранее выплавкой стали занималась бригада из шести человек, теперь же это делают четверо.

Председатель профсоюза работников металлургической и горной промышленности Темур Сурамелашвили рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 21 февраля, что прошли переговоры с руководством завода, представителями министерства труда и работников завода. "В основном бастовали работники цеха арматуры и, так как будет второй тур посредничества, они согласились 21 февраля приступить к работе. Мы надеемся на успешное завершение переговоров", - сообщил он.

По данным НПО "Центр социальной справедливости", "оплата труда работников сталеплавильного цеха Руставского металлургического завода не является ни достойной, ни справедливой, поскольку ее размер недостаточен для обеспечения их потребностей в достойной жизни, а также не учитывает особые трудности, связанные с их трудом, в том числе тяжелые условия труда, создающие постоянную и существенную опасность для их жизни и здоровья, а также вредное воздействие труда на их здоровье".

Особо отмечается в сообщении НПО, что работники завода требуют улучшения условий труда. "По их словам, есть проблемы, связанные со здравоохранением, страхованием, питанием, специальным оборудованием и безопасностью", - сказала корреспонденту Кавказского узла директор "Центра социальной солидарности" Тамта Микеладзе.

Организация призвала Службу инспекции труда проверить условия работы на Руставском металлургическом заводе и изучить претензии, озвученные сталеварами, "в том числе законность проведенной на заводе реорганизации, соответствие объемов работ и оплаты труда работников нормам трудового права, а также проблемы, связанные с безопасностью и условиями их труда».

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