Житель Чечни извинился за катание детей в кузове грузовика

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Опубликовано видео извинений водителя из Гудермесского района, который прокатил детей в кузове машины. Пользователи Instagram* сочли избыточными принуждение к извинениям.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично порицают жителей республики за различные поступки, в том числе нарушения правил дорожного движения. Так, в ночь на 19 февраля полицейские в Чечне опубликовали видео извинений участника ДТП и очевидца, опубликовавшего запись происшествия.

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Новое видео с извинениями водителя было опубликовано в Instagram*-паблике "ЧП Грозный". В описании к видео говорится, что отдел Госавтоинспекции отдела МВД РФ по Гудермесскому району обнаружил видеозапись в соцсетях. "С водителем, причастным к данному правонарушению, проведена встреча, установлены обстоятельства происшествия и проведена профилактическая беседа", - указано в сообщении. Молодой мужчина на видео произносит несколько фраз на чеченском языке, потом также несколько фраз произносит пожилой мужчина с бородой. Как следует из видеозаписи, они оба сидели рядом в кабинете силовой структуры, где проходила "профилактическая беседа". В конце ролика приведено правонарушение, за которое водитель был отчитан. На коротком фрагменте записи видны люди в кузове автомобиля и другие, которые цепляются за машину, один из них падает после того, как машина проехала.

На новый видеоролик с извинениями водителя обратил внимание читатель "Кавказского узла". "Молодой человек решил прокатить большую группу мальчишек по заснеженной дороге, которые находятся в кузове машины, и цепляются за борта в момент проезда, за что и поплатился", - написал он. "Я вышел (выехал), немного развлечь детей. Я это сделал неправильно. Прошу меня простить. Другим хотел бы сказать – не делайте такого, оказывается это очень опасно", - перевел он слова водителя, указав, что действия водителя осудил и бритый мужчина с бородой в камуфляжной куртке, который призвал оберегать своих детей. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением достоверности приведенного перевода с чеченского языка.

По данным на 14.40 мск видео набрало 300 отметок "нравится" и 56 комментариев.

Часть авторов комментариев на русском языке указали, что извинения были избыточными.

"Зачем извинения? Все прошли через это в детстве", - написала khadiya_1978.

"Ему нечего стыдиться. Мой отец, когда был жив всегда нас катал с соседскими детьми, что в этом плохого я не могу понять? Да, я понимаю? что надо быть осторожным, он соблюдал осторожность", - указал sago_voin_19.

"Зачем все радости отнимать, хоть эту могли оставить? - поинтересовалась ne.lla3855.

"Сколько суеты зачем? Кто не прошёл через это?" - поддержал dgamal_11111.

"Это не шутки, там скользко, мгновение и под колесами окажется ребенок в этой суматохе, такие случаи были и бывали", - возразил mokhmad_kr_.

Напомним, проведение профилактических бесед не противоречит российскому законодательству, но публиковать информацию об этом можно только с согласия правонарушителя, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Евгений Черноусов. "Беседа может проводиться также в групповом формате. Это решает представитель правоохранительных органов, который проводит беседу. Также он может принять решение о записи беседы и публикации материалов. Но запись может вестись только с согласия гражданина, с которым ведется беседа, или граждан, если это групповой формат", – подчеркнул он.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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