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09:29, 20 февраля 2025

Стали известны подробности дела Александра Набокова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За публикации в соцсети суд во Владикавказе оштрафовал на 30 тысяч рублей пенсионера Александра Набокова, признав, что его посты дискредитировали армию.

Как информировал "Кавказский узел", 27 мая стало известно, что суд во Владикавказе оштрафовал местного жителя Александра Набокова, признав его виновным в дискредитации российских военных. Подробностей по делу Набокова при это мне сообщалось.

По версии следствия, Александр Набоков 1958 года рождения опубликовал на своей странице в соцсети Facebook* видео. Под роликом Набоков разместил текст, в котором в ироничной форме высказался о действиях российской армии в зоне СВО. Также, по версии следствия, Набоков на своей странице в Facebook* разместил еще один пост, в котором в негативном ключе высказался о России.

На суде Набоков признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил его строго не наказывать. Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Комментариев от Александра Набокова относительно версии следствия и постановления суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 16 февраля стало известно, что суд во Владикавказе оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Артура Десятникова, признав, что опубликованный им в соцсети пост также дискредитировал армию.

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Автор: "Кавказский узел"

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