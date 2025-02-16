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11:08, 16 февраля 2025

Публикация в соцсети привела владикавказца к штрафу

Кодекс административных правонарушений, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд во Владикавказе оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Артура Десятникова, признав, что опубликованный им в соцсети пост дискредитировал армию.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что силовики во Владикавказе составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Артура Десятникова.

Советский районный суд Владикавказа признал Артура Десятникова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

По версии следствия, Десятников опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост, в котором содержалась критика в адрес военных, на суде он вину не признал, но в содеянном раскаялся.

Комментариев от Артура Десятникова или его представителей относительно версии следствия и постановления суда не поступало.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

"Кавказский узел" также писал, что 4 февраля стало известно, что суд во Владикавказе оштрафовал на 50 тысяч рублей Артура Макоева, признав, что оставленный им в соцсети комментарий дискредитировал армию.

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Автор: "Кавказский узел"

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