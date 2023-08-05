Кодекс административных правонарушений, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

05 августа 2023, 08:02

Владикавказец обвинен в дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики во Владикавказе составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Артура Десятникова.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительные органов во Владикавказе составили протокол о дискредитации российских военных на местного жителя Артура Десятникова, передали 4 августа "Кавказ. Реалии"*.

Издание не уточнило, за что на Десятникова составлен протокол, а также не привело подробностей по его делу.

На сайте Советского районного суда Владикавказа уточняется, что протокол на Десятникова составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Подробностей делу также не приведено.

Комментариев от Артура Десятникова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 25 июля стало известно, что на жителя Владикавказа Тимура Макиева составлен протокол о дискредитации российских военнослужащих.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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