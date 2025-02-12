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06:52, 12 февраля 2025

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к колонии пятерых украинских военнопленных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятеро украинских военных приговорены в Ростове-на-Дону к лишению свободы по делу об участии в деятельности террористической организации.

По версии следствия и суда, граждане Украины Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Дмитрий Рейвах, Глеб Петрук и Владимир Пузанов проходили службу в штурмовом батальоне, признанным Верховным судом ДНР террористической организацией. Они вступили в украинский штурмовой батальон и вели боевые действия до своего задержания в марте 2022 года. Безлепкин и Пузанов были активными участниками этого батальона до 2016 года, однако не сообщили об этом правоохранительным органам и позже были задержаны. Гособвинение просило суд назначить от 5 лет и 10 месяцев до 6 лет колонии.

"Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание: Безлепкину - 5 лет и 10 месяцев, Макаренко - 5 лет и 8 месяцев, Рейваху - 6 лет, Петруку - 6 лет, Пузанову - 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима", - цитирует представителя суда "Интерфакс".

Все пятеро осуждены по статье об участии в деятельности террористической организации (ст.205.4 УК России), сообщили в пресс-службе суда.

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Автор: "Кавказский узел"

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