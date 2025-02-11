Мелихова сочла угрозу выселения из дома продолжением репрессий

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Марина Мелихова, которая столкнулась с угрозой выселения семьи из дома в Адыгее, ранее занималась бизнесом, ее признали банкротом, обвинив в неуплате налогов. Центр развития, который она открыла в Краснодаре, был захвачен силовиками. Пристав заявил, что дом Мелиховой используется в качестве хостела.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля активистка Марина Мелихова в видеообращении пожаловалась на требование представителя властей о выселении ее и детей из дома в поселке Яблоновском. Она призвала прийти и помочь ей выступить против выселения. 10 февраля около 20 человек собрались возле дома Мелиховой, чтобы поддержать ее протест против выселения. Пристав, которого они ждали, не пришел.

По словам Мелиховой, 6 февраля к ней пришел человек, представившийся судебным приставом, и сообщил, что до 10 февраля даёт ее семье время, чтобы выселиться и вывезти вещи, а потом "будет менять замок" в доме. При этом Мелихова подчеркнула, что судебного решения о выселении не видела.

Пристав, который 10 февраля не пришел выселять семью Марины Мелеховой из дома, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что выселение состоится, однако не уточнил, когда.

Он уточнил, что выселены будут все, кто проживает в доме, добавив, что «дом Мелиховой в Адыгее используется в качестве хостела и все, кто там живет, это ее постояльцы, которые подлежат выселению». При этом он не смог ответить на вопрос, где живет в таком случае сама Мелихова и ее семья. После этого он отказался продолжать разговор.

Марина Мелихова опровергла, что дом, где проживает ее семья, используется в качестве хостела, по ее словам, там живут только ее родные. «Там живет один из моих сыновей с супругой и моя тетя с двумя внуками 7 и 9 лет», - напомнила она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также сообщила, что в ее собственности находится семь объектов недвижимости, на которые уже седьмой год наложен арест в рамках банкротства ее компании. При этом Мелихова отрицает неуплату налогов, из-за чего на ее имущество наложен арест.

"Этот "рейдерский захват" длится уже 7 лет по решению от 2018 года судьи Ленинского районного суда Краснодара [...] На этот суд меня даже не пригласили. Провели его тайно, за моей спиной отбирали мое личное имущество, чем лишили меня даже права на обжалование. Адвокатов у меня нет, так как у меня нет денег на адвокатов. Я сама адвокат и защищаю себя сама. Этим решением в нарушении всякой логики и законов выдуманные долги фирмы в 2018 году перевели на мое личное имущество, заработанное честным трудом. Арбитражный суд в 2018 году также вынес решение, которым признал меня банкротом, и ввел в отношении меня процедуру реализации имущества гражданина", - рассказала она.

Ранее Мелихова была осуждена за публичные призывы к экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись только летом 2022 года. По словам Мелиховой, в 2018 году силовики лишили ее успешного бизнеса: компания, в которой работали 500 человек, была оштрафована, как утверждает Мелихова, незаконно, на 176 миллионов рублей. "У меня два высших образования, одно из них юридическое, только это и помогло мне выжить", - рассказала Марина Мелихова "Кавказскому узлу" в 2023 году.

По ее словам, заниматься бизнесом она начала в 90-х. "Нас по краю было всего 35 человек, кто занимался поставками нефтепродуктов по договорам на социальные объекты. Все мы платили налоги. Ко мне лично никогда нареканий не было и к моей фирме «Маис-Ойл» по поставке нефтепродуктов тоже. Только грамоты и похвалы от губернатора. Меня награждали грамотами и даже медалями за мою деятельность по подготовке отопительных сезонов в школах и дошкольных учреждениях. Я возила мазут в котельные и детские сады Краснодарского края, не было ни одного срыва отопительных сезонов. Обо мне писали в газетах. Я была богатым человеком. Деньги давали мне свободу говорить то, что я думаю, и делать то, что считаю нужным. Я была избрана председателем профсоюза нефтяников края, где отстаивала интересы малого нефтяного бизнеса и предпринимателей. Но все поменялось резко в 2014 году, когда, видимо, была дана негласная установка свыше душить малый бизнес ради крупных корпораций [...]. Я выступала с резкой критикой такого подхода. Многие малые предприятия края закрывались. Тысячи людей остались без работы и средств к существованию. Мне предложили закрыться тоже. Я отказалась. Тогда ко мне пришли опять, но уже с обыском. У меня в бухгалтерии работали 10 штатных сотрудников. В 2014 году в офис ворвались силовики, изъяли все компьютеры, все отчетные документы. Их в прямом смысле вывезли на КАМАЗе. Оставив нас без единого доказательства нашей честной работы. Меня налоговая обвинила в неуплате налогов. Пришла депеша о том, что якобы моя фирма должна государству более 160 миллионов рублей. Это был 2014 год! Представляете, какая эта сумма! Я, наивно полагая, что это ошибка, бегала по всем инстанциям и спрашивала, как я могла задолжать более 160 миллионов, если весь совокупный доход моей фирмы составляет 180 миллионов. На что я должна работать и покупать товар, платить работникам? Никто мне ничего внятно ответить не мог. И никого факты и документы не интересовали. Дальше был суд по иску налоговой о признании моей фирмы банкротом. Потом решение суда об обращении долгов фирмы на мое личное имущество", - рассказала Мелихова, которая также добавила, что конкурсный управляющий до сих пор распоряжается ее имуществом и не может продать его с торгов.

Марина Мелихова представила корреспонденту выписку из Росреестра, где по состоянию на февраль 2025 года объекты недвижимости значатся за ней, в том числе дом в Адыгее, где живет ее семья.

Она также отметила, что у нее трое сыновей, имеет удостоверение многодетной матери. В 2014 году ее дети были несовершеннолетними. «Я никогда не получала от государства даже копейки. Работала и воспитывала своих сыновей сама. Теперь получается, что я не могу им даже ничего оставить из заработанного мной», - посетовала она.

Решение суда она обжаловала вплоть до Верховного суда России, но везде ответ был один - все правильно.

Мелихова также рассказала, что во времена занятия бизнесом она организовала в Краснодаре центр развития "Эра водолея", где люди учились различным практикам древневосточных культур. При этом, по ее словам, сейчас здание, где находится центр, захвачен, там находится коммерческая баня. Однако центр до сих пор по документам числится за ней, хотя в само здание она попасть не может.

По словам Мелиховой, в 2022 году она находилась в заключении, своем компаньону Владимиру Прошкину она предоставила здание центра по договору, но силовики выгнали оттуда всех людей.

Владимир Прошкин подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что силовики действительно в 2022 году насильно выставили всех людей из центра. "Центр развития «Эра водолея» - это объединение единомышленников, практикующих здоровый образ жизни. Марина Мелихова предоставила нам всем помещение в этом центре, где мы проводили занятия, и тут же жили. 27 февраля 2022 года в 6 часов утра без объявления ворвались вооруженные в масках сотрудники [силовых структур]. Они всех нас сонных выволокли с постелей и согнали в общем зале центра. Они не знали, что там установлены видеокамеры с пишущим звуком, которые засняли все, что там происходило. Нас было 20 человек проживающих в центре. Сотрудников было шесть или семь человек. [Они] держали нас в заложниках в этом зале целый день, пока переворачивали наши сумки и что-то там искали. Что именно - они не говорили. Когда я обратился к моему соседу-заложнику, чтобы он не перечил им и сел, на меня сразу налетел [один из силовиков] и ударил без причин по голове, так что у меня выпал зуб. Они после того, как порылись в наших вещах, взяли наши документы и переписали персональные данные. Что им надо и зачем они это делают - они нам не поясняли. После того, как они нас переписали, сразу же появилось решение суда о нашем выселении. Прибыли приставы и даже не дали собрать нам вещи в мороз, полуголых силой выкинули на мороз [...] При этом нам не отдали до сих пор ни одной нашей вещи [...] Мы переписали все, что у нас украли. Шесть человек, включая меня, обратились во все инстанции от председателя СКР Бастрыкина до президента Путина, я снял побои. Везде прикладывал видео, как орудовали [силовики] Но все мои письма и письма моих соратников - несколько десятков жалоб - все инстанции спустили одному местному участковому, который ответил, что никакого состава преступления в том, что нас избили, ограбили и выбросили на мороз фактически умирать, он не видит. За три года мы не добились ничего, кроме угроз прекратить писать и жаловаться», - рассказал Прошкин.



На видео, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", видно, что силовики во время обыска в центре пинают одного парня ногами, а один из сотрудников бьет Владимира Прошкина.

Компаньон Мелиховой отметил, что несколько раз пытался вернуться в центр, чтобы забрать свои вещи, но каждый раз ему открывала женщина, которая работала управляющей центром по договору с Мелиховой, и в грубой форме заявляла, что теперь она является хозяйкой центре и вещи никому отдавать не намерена. «Как юрист считаю, что все, что происходит с Мариной Мелиховой, с ее бизнесом и имуществом, просто беспредел, который невозможно даже комментировать», - добавил Прошкин.

Марина Мелихова подтвердила, что в доме, где ранее находился центр, теперь "заправляет" ее бывшая наемная работница. Последняя, однако, в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" отрицала эти данные. По ее словам, она с 2022 года в центре не была и кто сдает здание под баню - не знает.

Независимый от данной ситуации юрист Роман Клыков считает, что отопительный сезон и дети, проживающие в доме Мелиховой - это повод просить отсрочку исполнения решения суда и обратиться в органы опеки для защиты прав детей.

Он также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что дело Марины Мелиховой весьма объемное, чтобы проанализировать его и дать оценку, нужно время.

Напомним, в августе 2024 года Армавирский горсуд оштрафовал Марину Мелихову на 30 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии пацифистское стихотворение, обращенное к ее деду, погибшему в годы Великой Отечественной войны. Апелляционный суд оставил в силе решение о штрафе вопреки доводам о невиновности Мелиховой.

В декабре 2023 года суд приговорил Марину Мелихову к полутора годам лишения свободы, признав ее виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). 8 июня 2024 года апелляционная инстанция оставила в силе приговор. Активистка заявила, что подверглась политическому преследованию за пацифистскую позицию и критику властей.

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