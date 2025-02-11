RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:45, 11 февраля 2025

Мелихова сочла угрозу выселения из дома продолжением репрессий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Марина Мелихова, которая столкнулась с угрозой выселения семьи из дома в Адыгее, ранее занималась бизнесом, ее признали банкротом, обвинив в неуплате налогов. Центр развития, который она открыла в Краснодаре, был захвачен силовиками. Пристав заявил, что дом Мелиховой используется в качестве хостела.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля активистка Марина Мелихова в видеообращении пожаловалась на требование представителя властей о выселении ее и детей из дома в поселке Яблоновском. Она призвала прийти и помочь ей выступить против выселения. 10 февраля около 20 человек собрались возле дома Мелиховой, чтобы поддержать ее протест против выселения. Пристав, которого они ждали, не пришел.

По словам Мелиховой, 6 февраля к ней пришел человек, представившийся судебным приставом, и сообщил, что до 10 февраля даёт ее семье время, чтобы выселиться и вывезти вещи, а потом "будет менять замок" в доме. При этом Мелихова подчеркнула, что судебного решения о выселении не видела.

Пристав, который 10 февраля не пришел выселять семью Марины Мелеховой из дома, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что выселение состоится, однако не уточнил, когда.

Он уточнил, что выселены будут все, кто проживает в доме, добавив, что «дом Мелиховой в Адыгее используется в качестве хостела и все, кто там живет, это ее постояльцы, которые подлежат выселению». При этом он не смог ответить на вопрос, где живет в таком случае сама Мелихова и ее семья. После этого он отказался продолжать разговор.

Марина Мелихова опровергла, что дом, где проживает ее семья, используется в качестве хостела, по ее словам, там живут только ее родные. «Там живет один из моих сыновей с супругой и моя тетя с двумя внуками 7 и 9 лет», - напомнила она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также сообщила, что в ее собственности находится семь объектов недвижимости, на которые уже седьмой год наложен арест в рамках банкротства ее компании. При этом Мелихова отрицает неуплату налогов, из-за чего на ее имущество наложен арест.

"Этот "рейдерский захват" длится уже 7 лет по решению от 2018 года судьи Ленинского районного суда Краснодара [...] На этот суд меня даже не пригласили. Провели его тайно, за моей спиной отбирали мое личное имущество, чем лишили меня даже права на обжалование. Адвокатов у меня нет, так как у меня нет денег на адвокатов. Я сама адвокат и защищаю себя сама. Этим решением в нарушении всякой логики и законов выдуманные долги фирмы в 2018 году перевели на мое личное имущество, заработанное честным трудом. Арбитражный суд в 2018 году также вынес решение, которым признал меня банкротом, и ввел в отношении меня процедуру реализации имущества гражданина", - рассказала она.

Ранее Мелихова была осуждена за публичные призывы к экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись только летом 2022 года. По словам Мелиховой, в 2018 году силовики лишили ее успешного бизнеса: компания, в которой работали 500 человек, была оштрафована, как утверждает Мелихова, незаконно, на 176 миллионов рублей. "У меня два высших образования, одно из них юридическое, только это и помогло мне выжить", - рассказала Марина Мелихова "Кавказскому узлу" в 2023 году.

По ее словам, заниматься бизнесом она начала в 90-х. "Нас по краю было всего 35 человек, кто занимался поставками нефтепродуктов по договорам на социальные объекты. Все мы платили налоги. Ко мне лично никогда нареканий не было и к моей фирме «Маис-Ойл» по поставке нефтепродуктов тоже. Только грамоты и похвалы от губернатора. Меня награждали грамотами и даже медалями за мою деятельность по подготовке отопительных сезонов в школах и дошкольных учреждениях. Я возила мазут в котельные и детские сады Краснодарского края, не было ни одного срыва отопительных сезонов. Обо мне писали в газетах. Я была богатым человеком. Деньги давали мне свободу говорить то, что я думаю, и делать то, что считаю нужным. Я была избрана председателем профсоюза нефтяников края, где отстаивала интересы малого нефтяного бизнеса и предпринимателей. Но все поменялось резко в 2014 году, когда, видимо, была дана негласная установка свыше душить малый бизнес ради крупных корпораций [...]. Я выступала с резкой критикой такого подхода. Многие малые предприятия края закрывались. Тысячи людей остались без работы и средств к существованию. Мне предложили закрыться тоже. Я отказалась. Тогда ко мне пришли опять, но уже с обыском. У меня в бухгалтерии работали 10 штатных сотрудников. В 2014 году в офис ворвались силовики, изъяли все компьютеры, все отчетные документы. Их в прямом смысле вывезли на КАМАЗе. Оставив нас без единого доказательства нашей честной работы. Меня налоговая обвинила в неуплате налогов. Пришла депеша о том, что якобы моя фирма должна государству более 160 миллионов рублей. Это был 2014 год! Представляете, какая эта сумма! Я, наивно полагая, что это ошибка, бегала по всем инстанциям и спрашивала, как я могла задолжать более 160 миллионов, если весь совокупный доход моей фирмы составляет 180 миллионов. На что я должна работать и покупать товар, платить работникам? Никто мне ничего внятно ответить не мог. И никого факты и документы не интересовали. Дальше был суд по иску налоговой о признании моей фирмы банкротом. Потом решение суда об обращении долгов фирмы на мое личное имущество", - рассказала Мелихова, которая также добавила, что конкурсный управляющий до сих пор распоряжается ее имуществом и не может продать его с торгов.

Марина Мелихова представила корреспонденту выписку из Росреестра, где по состоянию на февраль 2025 года объекты недвижимости значатся за ней, в том числе дом в Адыгее, где живет ее семья.

Она также отметила, что у нее трое сыновей, имеет удостоверение многодетной матери. В 2014 году ее дети были несовершеннолетними. «Я никогда не получала от государства даже копейки. Работала и воспитывала своих сыновей сама. Теперь получается, что я не могу им даже ничего оставить из заработанного мной», - посетовала она.

Решение суда она обжаловала вплоть до Верховного суда России, но везде ответ был один - все правильно.

Мелихова также рассказала, что во времена занятия бизнесом она организовала в Краснодаре центр развития "Эра водолея", где люди учились различным практикам древневосточных культур. При этом, по ее словам, сейчас здание, где находится центр, захвачен, там находится коммерческая баня. Однако центр до сих пор по документам числится за ней, хотя в само здание она попасть не может.

По словам Мелиховой, в 2022 году она находилась в заключении, своем компаньону Владимиру Прошкину она предоставила здание центра по договору, но силовики выгнали оттуда всех людей.

Владимир Прошкин подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что силовики действительно в 2022 году насильно выставили всех людей из центра. "Центр развития «Эра водолея» - это объединение единомышленников, практикующих здоровый образ жизни. Марина Мелихова предоставила нам всем помещение в этом центре, где мы проводили занятия, и тут же жили. 27 февраля 2022 года в 6 часов утра без объявления ворвались вооруженные в масках сотрудники [силовых структур]. Они всех нас сонных выволокли с постелей и согнали в общем зале центра. Они не знали, что там установлены видеокамеры с пишущим звуком, которые засняли все, что там происходило. Нас было 20 человек проживающих в центре. Сотрудников было шесть или семь человек. [Они] держали нас в заложниках в этом зале целый день, пока переворачивали наши сумки и что-то там искали. Что именно - они не говорили. Когда я обратился к моему соседу-заложнику, чтобы он не перечил им и сел, на меня сразу налетел [один из силовиков] и ударил без причин по голове, так что у меня выпал зуб. Они после того, как порылись в наших вещах, взяли наши документы и переписали персональные данные. Что им надо и зачем они это делают - они нам не поясняли. После того, как они нас переписали, сразу же появилось решение суда о нашем выселении. Прибыли приставы и даже не дали собрать нам вещи в мороз, полуголых силой выкинули на мороз [...] При этом нам не отдали до сих пор ни одной нашей вещи [...] Мы переписали все, что у нас украли. Шесть человек, включая меня, обратились во все инстанции от председателя СКР Бастрыкина до президента Путина, я снял побои. Везде прикладывал видео, как орудовали [силовики] Но все мои письма и письма моих соратников - несколько десятков жалоб - все инстанции спустили одному местному участковому, который ответил, что никакого состава преступления в том, что нас избили, ограбили и выбросили на мороз фактически умирать, он не видит. За три года мы не добились ничего, кроме угроз прекратить писать и жаловаться», - рассказал Прошкин.

На видео, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", видно, что силовики во время обыска в центре пинают одного парня ногами, а один из сотрудников бьет Владимира Прошкина.

Компаньон Мелиховой отметил, что несколько раз пытался вернуться в центр, чтобы забрать свои вещи, но каждый раз ему открывала женщина, которая работала управляющей центром по договору с Мелиховой, и в грубой форме заявляла, что теперь она является хозяйкой центре и вещи никому отдавать не намерена. «Как юрист считаю, что все, что происходит с Мариной Мелиховой, с ее бизнесом и имуществом, просто беспредел, который невозможно даже комментировать», - добавил Прошкин.

Марина Мелихова подтвердила, что в доме, где ранее находился центр, теперь "заправляет" ее бывшая наемная работница. Последняя, однако, в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" отрицала эти данные. По ее словам, она с 2022 года в центре не была и кто сдает здание под баню - не знает.

Независимый от данной ситуации юрист Роман Клыков считает, что отопительный сезон и дети, проживающие в доме Мелиховой - это повод просить отсрочку исполнения решения суда и обратиться в органы опеки для защиты прав детей.

Он также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что дело Марины Мелиховой весьма объемное, чтобы проанализировать его и дать оценку, нужно время.

Напомним, в августе 2024 года Армавирский горсуд оштрафовал Марину Мелихову на 30 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии пацифистское стихотворение, обращенное к ее деду, погибшему в годы Великой Отечественной войны. Апелляционный суд оставил в силе решение о штрафе вопреки доводам о невиновности Мелиховой.

В декабре 2023 года суд приговорил Марину Мелихову к полутора годам лишения свободы, признав ее виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). 8 июня 2024 года апелляционная инстанция оставила в силе приговор. Активистка заявила, что подверглась политическому преследованию за пацифистскую позицию и критику властей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:36, 10 февраля 2025
Суд отказался удовлетворить жалобу на арест Мусаевой
16:37, 10 февраля 2025
Двое военных из Ростовской области убиты на Украине
13:18, 10 февраля 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
12:47, 10 февраля 2025
Уроженка Дагестана осуждена за проживание на территории ИГ*
10:59, 10 февраля 2025
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против Кеворковой
05:49, 10 февраля 2025
Трое бойцов из Ростовской области убиты в СВО
Все события дня
Новости
Бензоколонка. Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
00:55, 10 февраля 2025
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга доступности бензина для граждан
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Освобожденные российские военные. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Шамсаила Саралиева от 08.02.24, https://t.me/saraliev/1081
02:46, 6 февраля 2025
Военные с юга России возвращены из украинского плена
Очередь в банке, фото: Pinterest
05:34, 3 февраля 2025
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по объему вкладов населения
Наручники. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
02:16, 20 января 2025
Чечня стала лидером рейтинга по уровню преступности
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Эльза Солтаева. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Марем" от 05.02.25, https://t.me/marem_group/971. Побег Эльзы Солтаевой

Блогеры
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Адалян Вердиев. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/arestovan-voennyj-ekspert-adalyat-verdiev/
10 февраля 2025, 13:47
Прокуратура смягчила обвинение военному эксперту Вердиеву

Сирия. Фото: https://south-ossetia.info/siriya-vozobnovila-istoricheski-neizbezhnyj-process/
10 февраля 2025, 12:47
Уроженка Дагестана осуждена за проживание на территории ИГ*

Надежда Кеворкова. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
10 февраля 2025, 10:59
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против Кеворковой

Участники акции протеста с грузинским флагом. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/166529-8-fevralia-na-73-yi-den-nepreryvnogo-protesta-v-tbilisi-i-regionakh-zaplanirovano-provedenie-neskolkikh-aktsii
09 февраля 2025, 16:56
Два грузинских активиста оштрафованы за участие в протестах

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше