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15:07, 10 февраля 2025

Жалоба Мелиховой на угрозу выселения нашла отклик у жителей Адыгеи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около 20 человек собрались сегодня около дома активистки Марины Мелиховой в Адыгее, чтобы поддержать ее протест против выселения семьи. Судебный пристав, которого ждали собравшиеся, не пришел.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля активистка Марина Мелихова в видеообращении пожаловалась на требование представителя властей о выселении ее и детей из дома поселке Яблоновском. Она призвала прийти и помочь ей выступить против выселения, намеченного на 10 февраля.

По словам Мелиховой, 6 февраля к ней пришел человек, представившийся судебным приставом, и сообщил, что до 10 февраля даёт ее семье время, чтобы выселиться и вывезти вещи, а потом "будет менять замок" в доме. При этом Мелихова подчеркнула, что судебного решения о выселении не видела.

Намеченное на 10 мск сегодня выселение не состоялось, поскольку судебный пристав не пришел, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Марина Мелихова.

Помимо самой Мелиховой, в доме живут пять человек: ее сын с супругой и тетя с внуками 7 и 9 лет. "Причин выселять меня и мою семью нет. Мой собственный дом отобрали у меня за долги по банкротному делу моей фирмы, которую также отобрали и обанкротили по беспределу. Я была благополучным бизнесменом, давала работу сотням людей. Но потом в Краснодарском крае решили, что я слишком благополучная, и начали травлю. Я дошла до Верховного суда, но нигде не добилась справедливости. Они включили в банкротное дело все мое личное имущество. Они сделали меня нищей", - сказала она.

Ранее Мелихова была осуждена за публичные призывы к экстремистской деятельности и отбыла больше двух лет заключения, освободившись только летом 2022 года. По словам Мелиховой, в 2018 году силовики лишили ее успешного бизнеса: компания, в которой работали 500 человек, была оштрафована - как утверждает Мелихова, незаконно, - на 176 миллионов рублей. "У меня два высших образования, одно из них юридическое, только это и помогло мне выжить", - рассказала Марина Мелихова "Кавказскому узлу" в 2023 году.

Марина Мелихова предположила, что пристав не пришел из-за отсутствия решения суда о выселении. Она пояснила, что дело о банкротстве было инициировано властями в 2018 году. В решении апелляционной инстанции, оставившей решение суда от 2018 года в силе, в частности, сказано, что "определением суда от 21.12.2018 в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов", а решением суда от 20.06.2019 "в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина финансовым управляющим".

Марина Мелихова добавила, что в арбитражном суде, куда она обратилась, ей посоветовали написать заявление об исключении дома, как единственного жилья, из списка долга.

Около дома Марины Мелиховой сегодня собрались около 20 человек, которые пришли, чтобы встретить приставов и поддержать активистку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка из Адыгеи, которая представилась Натальей.

Мелихова справедливый человек и юридически грамотная. Она помогала очень многим из нас

"Марина Мелихова справедливый человек и юридически грамотная. Она помогала очень многим из нас, и поэтому все, кто пришли, - это те, кто смог прийти поддержать ее в трудную минуту. Многие соратники Марины живут за пределами Адыгеи, и добраться им было нелегко. Но ее информация разошлась по социальным сетям, и люди ее очень поддерживают и за нее переживают. Мы все не понимаем, как можно человека и ее семью лишить единственного жилья", - сказала она.

Женщина уточнила, что "пришла к воротам дома Марины Мелиховой самая первая в 9 часов 30 минут". "Потом стали собираться другие люди, порядка 20 человек. Многие из нас друг друга в лицо не знают, но общаемся в социальных сетях. Мы простояли два часа, но никакой пристав не явился", - рассказала Наталья.

Один из тех, кто пришел поддержать Марину Мелихову, - Андрей, представившийся корреспонденту "Кавказского узла" правозащитником и правоведом. Он сообщил, что звонил приставу, который планировал прийти, по телефону, который дала Марина Мелихова.

Пристав ответил, что у него «много проблем без нас», и бросил трубку

По словам мужчины, он сказал по телефону, что люди собрались и ждут у дома Мелиховой. "На что пристав ответил, что у него «много проблем без нас», и бросил трубку. Мы прождали его пару часов, но никто не пришел выселять Марину Мелихову и ее семью, и мы разошлись", - сказал Андрей.

Сам пристав оказался недоступен для комментариев, он не ответил корреспонденту "Кавказского узла" на телефонные звонки.

В поддержку Марины Мелиховой выступила и жительница Омска Любовь Полоухина. Она сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что отправила прокурору Адыгеи телеграмму с требованием остановить преследование семьи Марины Мелиховой. Копию телеграммы женщина предоставила в распоряжение "Кавказского узла".

Многие отправили свои письма в прокуратуру

По словам женщины, подобные телеграммы в защиту Мелиховой отправили и другие люди, которые живут далеко от Адыгеи и не смогли приехать, чтобы поддержать Мелихову на месте. «Люди согласились со мной, что нужно выразить поддержку телеграммами, и многие отправили свои письма в прокуратуру по электронной почте», - сказала она.

Напомним, в августе 2024 года Армавирский горсуд оштрафовал Марину Мелихову на 30 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии пацифистское стихотворение, обращенное к ее деду, погибшему в годы Великой Отечественной войны. Апелляционный суд оставил в силе решение о штрафе вопреки доводам о невиновности Мелиховой.

В декабре 2023 года суд приговорил Марину Мелихову к полутора годам лишения свободы, признав ее виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). 8 июня 2024 года апелляционная инстанция оставила в силе приговор. Активистка заявила, что подверглась политическому преследованию за пацифистскую позицию и критику властей.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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