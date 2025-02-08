Семья Марины Мелиховой столкнулась с угрозой выселения

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Активистка Марина Мелихова пожаловалась на требование представителя властей о выселении ее и детей из дома в Адыгее и попросила помочь ей отстоять дом.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года Армавирский горсуд оштрафовал Марину Мелихову на 30 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии пацифистское стихотворение, обращенное к ее деду, погибшему в годы Великой Отечественной войны. Апелляционный суд оставил в силе решение о штрафе вопреки доводам о невиновности Мелиховой.

Сообщение от имени Марины Мелиховой с жалобой на угрозу выселения из дома поступило сегодня на смс-сервис "Кавказского узла". При этом из текста обращения следует, что речь идет о событиях, произошедших 6 февраля. "Пристав [...] сегодня 06.02.25 приехал выселять зимой моих детей из дома р. Адыгея пос. Яблоновский, [...]! [...] дал срок к 10.02.25 освободить домовладение!" – говорится в опубликованном сообщении.

Это же сообщение опубликовано вечером 7 февраля в телеграм-канале "Единый Профсоюз ОПЗ", который позиционируется как "общественная организация, востребованная жизненной необходимостью для защиты наших прав". В этом телеграм-канале, на который подписаны 3,2 тысячи пользователей, в тот же день размещено и видеообращение Марины Мелиховой, записанное в режиме селфи.

В начале ролика Мелихова называет свое имя и сообщает, что записывает видео 7 февраля. Она поясняет, что "вчера, 6 февраля", пришел человек, представившийся судебным приставом.

"Заявил с угрозами, что он до понедельника [10 февраля] даёт время моей семье вывезти вещи, что он будет менять замок. Никакого решения о выселении нету, есть только сфабрикованное дело в арбитражном суде", - говорит Мелихова на видео.

По ее словам, в рамках этого дела вынесено решение "запретить мне и иным лицам находиться в доме, где я собственник". Мелихова уточнила, что речь идет о частном доме в поселке Яблоновском. Она заявила о "рейдерском захвате" ее дома и призвала "всех неравнодушных" прийти по названному ею адресу, чтобы поддержать ее и "помочь отстоять дом".

В своем видеообращении Мелихова привела имена и фамилии как человека, назвавшегося приставом, так и его спутницы, а также номера их мобильных телефонов. Поэтому "Кавказский узел", согласно требованиям закона о неразглашении персональных данных, не публикует видео, ограничившись скриншотом из него.

Напомним, в декабре 2023 года суд приговорил Марину Мелихову к полутора годам лишения свободы, признав ее виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Мелихова находилась в СИЗО Армавира в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы.

8 июня 2024 года апелляционная инстанция оставила в силе приговор Мелиховой, но из СИЗО она была освобождена еще 1 июня. Активистка заявила, что подверглась политическому преследованию за пацифистскую позицию и критику властей.

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