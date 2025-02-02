Власти Кубани отчитались о ходе очистки побережья от мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водолазы около села Витязево подняли с морского дна сети, расстеленные для впитывания осевшего мазута. За сутки в море собрано 1350 килограммов нефтепродуктов.

Как писал "Кавказский узел", в январе специалисты обустроили пляжи Анапы заградительным валом и рвом, чтобы защитить основную часть пляжей от повторных выбросов мазута в случае шторма. Также около берега уложили полипропиленовую сеть, способную задерживать даже мелкие капли мазута.

К 1 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено почти 177 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Ранее, 13 января, на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

Водолазы МЧС подняли с морского дна полипропиленовые сети, которые были расстелены у пирса в селе Витязево для впитывания мазута, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Ранее сети прижали грузом, чтобы они впитывали нефтепродукты с песка на дне, и материал впитал фрагменты мазута, отмечается в публикации.

"Полипропиленовые нити – отходы коврового производства. Они хорошо впитывают нефтепродукты. Могут набрать в 20 раз больше своего веса. После использования биобоны можно утилизировать или отмыть и применить повторно", - сообщил оперштаб.

В Краснодарском крае собрано и вывезено с береговой линии более 177 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, отчиталось сегодня в своем телеграм-канале МЧС. О новых выбросах мазута на берег ведомство не сообщило.

По данным ведомства, за прошедшие сутки обследовано дно и причал в районе поселка Витязево. "Под водой за сутки вручную собрано и поднято на поверхность 27 мешков (1350 кг) с нефтепродуктами", - сообщило МЧС.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.