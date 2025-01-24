Солдат погиб в азербайджанской воинской части

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Военнослужащий Джамал Гусейнов погиб от огнестрельного ранения в одной из воинских частей Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", за 11 месяцев 2024 года погибли по меньшей мере 50 азербайджанских силовиков, из них 28 человек умерли в небоевых условиях, указал в очередном отчете Каспийский институт военных исследований.

Вооруженных силах Азербайджана регулярно фиксируются небоевые потери. Так, 24 октября 2024 года прокуратура сообщила о гибели от огнестрельного ранения солдата Мурада Гасанова, а 9 ноября в одной из частей Погранслужбы Азербайджана от огнестрельного ранения погиб солдат Хабиб Оруджов.

Сотрудники военной прокуратуры в Кельбаджарском районе Азербайджана расследут гибель военного в одной из частей Минобороны. Солдат Джамал Низами оглу Гусейнов погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и опросили свидетелей, сообщил со слов представителя Военной прокуратуры Азербайджана Фирада Алиева Report.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, но о подозреваемых по делу не сообщается. Версий произошедшего представитель ведомства не назвал.

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