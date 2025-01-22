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01:20, 22 января 2025

Ленингорцы рассказали о жизни в условиях отключения света

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спустя пять дней в Ленингорском районе Южной Осетии была восстановлена подача света. Местные жители признались, что не испытывали особых трудностей, так как в домах есть дровяные печи.

Как писал "Кавказский узел", с 17 января Ленингорский район Южной Осетии остался без электричества, в районе не работали школы и детсады, возник дефицит бензина. Власти объяснили отсутствие света снегопадом, но жители района указали, что электричество отключилось за несколько дней до начала осадков.

21 января в Ленингорском районе Южной Осетии была восстановлена подача электроэнергии, которой не было с 17 января из-за аварии на линии электропередачи.

Авария на линии электропередачи, оставившая район без света, произошла на склонах горы Орбозала, сообщила ИА "Рес" руководитель пресс-службы районной администрации Анжела Кокоева.

Электричество - единственный энергоноситель, доступный жителям района. Этот район не газифицирован, впрочем, как и все другие районы Южной Осетии, кроме столицы Цхинвала. Жители района рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что многие их соотечественники до сих пор отапливают дома дровами.

Местная жительница Нателла рассказала, что около двух лет назад решила перейти на отопление электричеством. "Да, это дорого выходит. В месяц около 10 тысяч рублей насчитывает. Но купить дрова на зиму стоит 27 тысяч рублей. Еще 10 тысяч рублей нужно заплатить, чтобы их накололи. А еще топить каждый день? Но и сейчас печка у меня зимой всегда стоит, вот на такие случаи", - рассказала она.

Житель высокогорного села Заккор Эмзар признался, что у него не было больших трудностей из-за отсутствия света. "Мы уже привыкли, все топим печки. Всегда есть запас керосина для ламп, так что все нормально", - сказал он.

В эти дни не работали дошкольные и школьные учреждения, закрыты и административные здания. Мать троих детей Элла рассказала, что ни в понедельник, ни во вторник на работу не пошла, потому что детей не с кем оставить. Они все школьного или дошкольного возраста.

"Я выходила вечером, весь поселок был в темноте. Из редких домов шел свет. Видела, что в детском доме топят печки, шел дым", - рассказала активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили.

"Кавказский узел" также писал, что  Меаракишвили обвинялась в клевете после жалобы члена "Единой Осетии" Спартака Дряева. Его возмутило интервью, в котором Меаракишвили раскритиковала сторонников президента и заявила, что они стремятся занять привлекательные должности. Позднее ей были предъявлены и обвинения в незаконном получении гражданства. В июле 2019 года Ленингорский райсуд признал Тамару Меаракишвили невиновной, но прокуратура обжаловала это решение. Суд несколько раз оправдывал Меаракишвили, но прокуратура каждый раз обжаловала решение суда, а Меаракишвили тем временем была ограничена в передвижении. 24 декабря 2022 года Меаракишвили была оправдана по всем статьям обвинения.

Без электричества осталась и больница, добавила она. "Хотя зачем больнице электроэнергия? Там почти никогда никто не лечится. Мало-мальски серьёзных больных сразу отправляют в Тбилиси или Цхинвал. Я часто делаю прямые эфиры в социальных сетях и говорю о наших проблемах. И чаще меня обвиняют, что я на пустом месте раздуваю скандал. А вот в эти дни у всех людей, которых я встречаю, точно такое же настроение", - заявила она.

Дорожное сообщение с Цхинвалом нарушено не было, однако утром в понедельник рейсовая маршрутка из Ленингора в столицу не выехала, не было пассажиров. В Цхинвал общественный транспорт ходит два раза в неделю - в понедельник и пятницу, однако большинство людей имеет свой собственный транспорт и предпочитает не ждать маршрутку.

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Автор: Зарина Санакоева

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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