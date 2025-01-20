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22:12, 20 января 2025

Жители Ленингорского района пожаловались на четырехдневное отсутствие электричества

Поселок Ленингор. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Тамарой Меаракишвили.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ленингорский район Южной Осетии остался без электричества, в районе не работают школы и детсады, и возник дефицит бензина. Власти объяснили отсутствие света снегопадом, но жители района указали, что электричество отключилось за  несколько дней до начала осадков.

Жительница поселка Ленингор Тамара Меаракишвили сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что район остался без электричества днем 17 января. "Нам сказали, что произошел обрыв на линии", - говорит она. 

По словам Меаракишвили, в районе уже наблюдается дефицит бензина, который необходим для работы электрогенераторов. Основная часть жителей также остается без связи по мере того, как заканчивается заряд на телефонах. Не работают школы и детские сады, без тепла остается больница. 

Еще одна жительница района, мать троих малолетних детей Элла, назвала самым большим неудобством отсутствие бензина в районе.

"Даже машину не заправить, чтобы хоть в ней зарядить телефон. Не работает школа, детский сад. Если успеешь утром рано хлеб купить, то хорошо, потом уже пекарня не работает. И никого нет, кто бы нам сказал, когда дадут свет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Официальные СМИ Южной Осетии сообщили, что из-за обильного снегопада район остался без электричества и предпринимаются меры для восстановления подачи электроэнергии, подчеркнула Меаракишвили. 

"Сильный снегопад привел к обрывам линий электропередачи, что вызвало временное отключение электроэнергии в районе, включая Цинагарский регион. В результате все дошкольные и средние общеобразовательные учреждения были вынуждены приостановить работу", - привело сегодня ИА "Рес" слова главы пресс-службы районной администрации Анжелы Кокоевой. Ситуация, по ее словам, находится под постоянным контролем главы районной администрации.

"Снег пошел только вечером в воскресенье <19 января>. Ни одно СМИ не написало о том, что мы без света с пятницы <17 января>", - сказала Меаракишвили "Кавказскому узлу". По ее словам, отключение электроэнергии в районе по выходным уже обычное дело, многие жители считают, что таким образом власти экономят электричество. 

"Кавказский узел" также писал, что  Меаракишвили обвинялась в клевете после жалобы члена "Единой Осетии" Спартака Дряева. Его возмутило интервью, в котором Меаракишвили раскритиковала сторонников президента и заявила, что они стремятся занять привлекательные должности. Позднее ей были предъявлены и обвинения в незаконном получении гражданства. В июле 2019 года Ленингорский райсуд признал Тамару Меаракишвили невиновной, но прокуратура обжаловала это решение. Суд несколько раз оправдывал Меаракишвили, но прокуратура каждый раз обжаловала решение суда, а Меаракишвили тем временем была ограничена в передвижении. 24 декабря 2022 года Меаракишвили была оправдана по всем статьям обвинения.

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Автор: Зарина Санакоева

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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