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07:42, 7 января 2025

Четверо бойцов из Калача-на-Дону убиты на Украине

Военный идет по дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Никифоров, Виктор Вольф, Игорь Баданов и Сергей Кочуров убиты в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 1065 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 5 января стало известно, что на Украине убит Андрей Вискалин из Урюпинского района. Он стал, по меньшей мере, 1061-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым в военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

На Украине убиты военнослужащие из Калача-на-Дону Андрей Никифоров, Виктор Вольф, Игорь Баданов и Сергей Кочуров. Исполняющая обязанности заместителя главы Калачевского района Ольга Борисова передала их родственникам боевые награды, которым бойцы награждены посмертно, сообщила 5 декабря в своем телеграм-канале газета "Борьба".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1065 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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