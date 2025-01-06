Инвалид из Нальчика обвинил чиновников в нарушении его прав

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Незрячий житель Нальчика Эдуард Пуховский попросил суд обязать чиновников выдать ему устройство для чтения книг взамен вышедшего из строя. Решить проблему в досудебном порядке не удалось, пояснил он.

Как писал "Кавказский узел", житель Нальчика Эдуард Пуховский - инвалид первой группы с детства и сирота из Нальчика. В июле 2020 года в видеообращении к Путину он попросил повысить размер выплаты по уходу. Нальчанин пояснил, что из-за полной слепоты не может обходиться без помощника, но сумма компенсации за уход за инвалидом составляет всего 1200 рублей в месяц.

Эдуард Пуховский сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит выделить ему предусмотренное законом техническое средство реабилитации - специальное устройство для чтения книг, флешплеер.

Он пояснил, что обращение в суд было вынужденной мерой, поскольку попытки получить необходимый гаджет обычным путем через Фонд социального страхования (ФСС) оказались безрезультатными.

Рекомендовала мне самостоятельно решить эту проблему

"В июне 2017 года я обратился с заявлением в ГУ ФСС РФ по КБР с просьбой выдать мне данное устройство, рекомендованное мне по индивидуальной программе реабилитации. Устройство я получил через полтора года - 8 ноября 2018 года, хотя законом предусмотрены более короткие сроки его выдачи - 30 дней, максимум 60. Устройство вышло из строя ранее положенного семилетнего срока, в январе 2022 года. Тогда же я обратился в ГУ ФСС РФ по КБР по поводу неисправности флешплеера и пытался сдать его на медико-техническую экспертизу. Специалист ФСС заявила мне, что в Фонде социального страхования не занимаются ремонтом данных устройств, и рекомендовала мне самостоятельно решить эту проблему", - рассказал нальчанин.

После этого Пуховский, по его словам, неисправное устройство выбросил. Однако позднее выяснилось, что для того, чтобы устройство заменили, его следовало сдать на экспертизу. «30 августа 2024 года я обратился с заявлением в ГУ ФСС РФ по КБР с просьбой рассмотреть вопрос о досрочной выдаче мне нового флешплеера, просил учесть изложенные в заявлении доводы и удовлетворить мою просьбу», - сказал он.

По словам Пуховского, ему ответили, что, поскольку он ранее был обеспечен подобным устройством, срок пользования которым заканчивается в ноябре 2025 года, выдать ему новый не представляется возможным. "В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты РФ срок замены на специальное устройство для чтения говорящих книг на флэш-картах составляет не менее 7 лет. Данным видом изделия Вы обеспечены 08.11.2018 года", - говорилось в ответе.

Также чиновники пояснили, что, поскольку изделие не может быть представлено Пуховским, проведение медико-технической экспертизы не представляется возможным. А без экспертизы новый плеер выдать не могут.

Не его вина, что там оказалась нерадивый специалист

Велика вероятность, что суд удовлетворит иск Пуховского, прокомментировал ситуацию юрист Олег Сергеев. «Приказом Минтруда России от 30.08.2019 утвержден порядок замены, в том числе досрочной, технических средств реабилитации и срок дальнейшего пользования ими, а также формы заключения указанной медико-технической экспертизы. Для этого инвалиду необходимо подать письменное заявление, которое должно быть рассмотрено в 15-дневный срок. Экспертиза оценивает техническое состояние устройства, его работоспособность, соответствие параметрам и выносит решение о необходимости ремонта или замены, в том числе досрочной, технического средства. Эдуард Пуховский, как он сам утверждает, обращался в ФСС в связи с неисправностью гаджета, и не его вина, что там оказалась нерадивый специалист, которая не проявила должной компетентности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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