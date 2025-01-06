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03:55, 6 января 2025

Власти Сочи открестились от выдачи разрешения на уничтожение краснокнижных растений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ответ на запрос активистов об уничтожении краснокнижных подснежников Воронова на участке в селе Монастырь власти Сочи заявили, что не выдавали землю частному лицу для благоустройства. Работы на участке, по данным активистов, прекратились, однако около 60% растений уже уничтожено.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября 2024 года жители Сочи пожаловались, что власти отдали в частные руки участок земли, на котором произрастает 2,5 миллиона экземпляров подснежника Воронова, занесенного в Красную книгу, а новый владелец организовал на этом участке земляные работы.

Сообщение о том, что в Сочи идет уничтожение краснокнижных растений, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 22 ноября. "Идет незаконный захват участка земли в 40 соток, на котором произрастает 2,5 миллиона подснежников Воронова, выращенных нами и охраняемых 12 лет (Красная книга РФ, наличие и количество подтверждено официальной экспертизой Нацпарка)", – указал автор сообщения.

5 января Краснодарская краевая общественная организация по защите редких и исчезающих растений "Питомник "Первоцвет" получила ответ из администрации Сочи на запрос по поводу земельного участка, где произрастают краснокнижные лесные цветы.

«Водитель трактора, которого нанял [новый собственник], открыто уничтожал первоцветы несколько дней, сравнивая их с землей. Номер трактор был зафиксирован и передан правоохранителям. При этом своевременно были оповещены ответственные за сохранность цветов должностные лица от участкового до главы города и глав природоохранных организаций. Но никто из них не реагировал. Тракторист <...> спокойно «работал» несколько дней, разравнивая поверх цветов завозимый на "камазах" грунт. А участковый сообщил нам: «Проверил лично, у [собственника] все документы, они в полном порядке и есть разрешение от администрации». В настоящее время работы прекращены, трактор вывезен, а участковый больше не работает. Куда он делся - неизвестно. Сейчас естественное место обитания подснежников процентов на 60 завалено грунтом с бетонным боем вдоль дороги общего пользования. После наших многочисленных жалоб, работы на участке прекратились. Полагаем, что из-за того, что мы стали активно везде писать, чиновникам ничего не оставалось, как отдать какую-то негласную команду прекратить. Иначе непонятно, почему именно после наших писем это безобразие прекратилось», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" куратор питомника Вячеслав Курносов.

В ответ на запрос активистов Департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи сообщил, что для упомянутого участка установлен "вид разрешенного использования образуемого земельного участка - «Благоустройство территории» (код 12.0.2)". "В настоящее время проводятся мероприятия по регистрации права муниципальной собственности на образованный земельный участок. Дополнительно сообщаем, что действующим земельным законодательством с учетом изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, вступивших в силу 1 марта 2015 года, предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам для целей благоустройства не предусмотрено. Предоставление муниципальных территорий, занятых зелеными насаждениями общего пользования, в соответствии решением Городского Собрания Сочи от 29 декабря 2009 года № 202 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи» может осуществляться только в постоянное (бессрочное) пользование органу местного самоуправления и муниципальным учреждениям города Сочи. Учитывая вышеизложенное, департаментом направлены запросы в Сочинскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Южное межрегиональное управления Росприроднадзора, Министерство природных ресурсов Краснодарского края для принятия мер реагирования в целях недопущения уничтожения краснокнижных растений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», - сказано в ответе.

Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края А. Каинов сообщил представителям общественной организации, что, так как участок пока не входит в число особо охраняемых природных территорий, то «оснований для мер реагирования не имеется». Он также уведомил заявителей, что направил их ответ в адрес администрации Сочи для «принятия мер».

60% популяции краснокнижников за ноябрь-декабрь бездействия «контролирующих органов» были уничтожены.

Директор "Питомника "Первоцвет" Екатерина Дунюшкина отметила полное бездействие чиновников, которые ограничились тем, что переслали друг другу заявление. «То есть все признали, что уничтожать краснокнижные растения нельзя. Все признали, что это муниципальная собственность, а не [нового собственника], который рассказывал всем, что это его собственная земля, а участковый подтверждал, что все документы якобы у него есть. Но никто не выехал и не зафиксировал в нашем присутствии, как заявителей, что 60% популяции краснокнижников за ноябрь-декабрь бездействия «контролирующих органов» были уничтожены. Природе нанесен ущерб, который также никто так и не посчитал. Нет возбуждено уголовное дело, не опрошены мы как свидетели», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вячеслав Курносов также отметил, что подобным образом застраивалась лесопокрытая зона села Монастырь, где на государственных землях построены отели, гостиницы и кафе. «Если бы мы не забили тревогу, то на этом месте уже стояло бы какое-нибудь новое кафе или отель», -добавил он.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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