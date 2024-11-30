Сочинцы потребовали остановить уничтожение краснокнижных растений

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Жители Сочи пожаловались, что власти отдали в частные руки участок земли, на котором произрастает 2,5 миллиона экземпляров внесенного в Красную книгу подснежника Воронова, и что новый владелец организовал на этом участке земляные работы.

Сообщение о том, что в Сочи идет уничтожение краснокнижных растений, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 22 ноября. "Идет незаконный захват земли 40 соток, на котором произрастает 2,5 миллиона подснежников Воронова, выращенные нами и охраняемые 12 лет (Красная книга РФ, наличие и количество подтверждено официальной экспертизой Нацпарка)", – указал автор сообщения.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с автором сообщения – директором Краснодарской краевой общественной организации по защите редких и исчезающих видов "Питомник "Первоцвет" Екатериной Дунюшкиной и куратором питомника Вячеславом Курносовым.

По словам Дунюшкиной, в середине ноября им стало известно об уничтожении популяции в 2,5 миллиона экземпляров подснежника Воронова, занесенного в Красную книгу России. Она отметила, что если не будут предприняты меры экстренного реагирования, то растения будут уничтожения. Дунюшкина пояснила, что активисты обратились в природоохранные и правоохранительные организации, но ответа за две недели не последовало. Земляные работы продолжаются.

Питомник " Первоцвет" создан для сохранения и приумножения краснокнижных растений и в первую очередь популяции подснежника Воронова. "Согласно экспертизе, проведённой в 2021 году ведущим научным сотрудником сочинского Нацпарка, кандидатом сельскохозяйственных наук Егошиным А.В. на тот момент плотность посадок подснежника Воронова составляла около 200 растений на квадратный метр. Сегодня по нашим оценкам плотность составляет уже около 500 растений на квадратный метр", – сказала Екатерина Дунюшкина корреспонденту "Кавказского узла".

На участке по адресу Сочи, село Монастырь, улица Партизанская 17, включая участок с кадастровым номером 23:49:0404001:5, в большом количестве произрастают цикламен косский (Cyclamen coum Mill.) и подснежник Воронова (Galanthus woronowii Losinsk.), также единично встречаются кирказон Штейпа (Aristolochia steupii Woronow), морозник кавказский (Helleborus caucasicus A. Braun), иглица колхидская (Ruscus colchicus Yeo), пион кавказский (Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz.), сказано в заключении Егошина.

Специалист отметил, что все вышеперечисленные виды внесены в Красные книги различного уровня. В отношении этих видов запрещается любая деятельность, ведущая к сокращению их численности. Поэтому для предотвращения уничтожения экземпляров этих видов необходимо обратиться в управление Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру.

Поселок Монастырь плотно застроен коттеджами, гостиницами, ресторанами и, чтобы никто не посягал на ценный уголок природы и не продолжал застраивать природную зону, экспертиза, выполненная специалистом Нацпарка была передана в различные инстанции, в том числе администрацию Сочи и Минприроды Краснодарского края, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Вячеслав Курносов.

По его словам, в результате обращений организации в 2021 году уже были остановлены незаконные работы, приведшие к уничтожению 150 000 экземпляров подснежника Воронова, когда на незаконно сформированном участке с кадастровым номером 23:49:0404001:5, частично попавшем на территорию питомника "Первоцвет", начались земляные работы. "В настоящее время данный участок находится под арестом", – пояснил Курносов.

В 2023 активисты напомнили администрации Сочи о произрастании на этом участке популяции краснокнижного подснежника Воронова, когда город готовил проект генерального плана и планировал разместить на данном участке детский сад. Детсад ввиду ценности территории строить отказались. В мэрии активистов уверили, что властями ведется оформление питомника "Первоцвет" и прилегающих к нему участков в особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения, продолжил Курносов.

Статус ООПТ участку власти пока так и не присвоили, а с 16 ноября текущего года сформировали участок с кадастровым номером 23:49:0404001:1935, который на 90% попадает на территории питомника "Первоцвет" – то есть, на 90% сплошной популяции подснежника Воронова. В результате под угрозой̆ оказались более двух миллионов экземпляров краснокнижного растения, пояснил куратор питомника.

Активисты проанализировали кадастровую карту и обнаружили, что вид его разрешенного использования – благоустройство территории. Также они обнаружили, что участок был сформирован и выделен без оценки наличия на нем краснокнижных растений. Активисты заявили, что рабочие не имеют права на проведение работ на участке, а его формирование носит коррупционный характер.

"На участке нет паспорта объекта. Туда просто загнан бульдозер, который уничтожает всю природу в 300 метрах вглубь от федеральной трассы", – сказал Вячеслав Курносов.

Екатерина Дунюшкина отметила, что в результате этих работ, по оценке активистов, ущерб государству составит более 2 миллиардов рублей.

Общественная организация "Первоцвет" обращалась в "Экологическую вахту по Северному Кавказу" на предмет оказания помощи по сохранению этой территории и перевода ее в ООПТ, отметил координатор "Эковахты по Северному "Кавказу" Андрей Рудомаха.

"Лично я в марте этого года написал обращение к главе города Алексею Копайгородскому с предложением о создании особо охраняемой̆ природной̆ территории местного значения "Монастырские первоцветы" в Молдовском сельском округе Адлерского района курорта Сочи", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог подчеркнул, что крайне удивлен развернувшимися земляными работами на ценной территории.

Член географического общества Юлия Набережная также отметила, что обратилась в ряд инстанций с требованием остановить уничтожение краснокнижных растений.

"Участок, о котором идет речь – муниципальный, сформирован конкретно под ООПТ. Никакому частному лицу он не может быть отдан, это будет ООПТ местного значения "Монастырские первоцветы". Совместно с сотрудниками профильного департамента администрации города по факту незаконного сброса на муниципальный участок грунта, содержащего строительный мусор, проводится работа надзорных и правоохранительных органов. Так же будет подсчитан ущерб краснокнижным видам растений", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

За уничтожение краснокнижных растений предусмотрена уголовная ответственность, обратил внимание юрист Роман Клыков.

Он сослался на статью 260.1 УКР РФ "Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".

Часть первая этой статьи предусматривает штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до 4 лет, часть вторая – штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на 6 лет, часть третья – штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы на 9 лет, сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Размик Торосян, производящий земляные работы на земельном участке в поселке Монастырь Адлерского района Сочи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что участок не так давно выделила ему под строительство дома администрация города. При этом он затруднился сказать кто именно и на каком основании ему выделил землю, а также отказался предоставить документы, в том числе на проведение работ.

На 09.20 мск 30 ноября на сайте администрации Сочи нет комментариев относительно требования местных жителей остановить уничтожение краснокнижных растений.

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