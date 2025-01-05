Семеро бойцов из Дагестана убиты в зоне СВО

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Агабег Агабеков, Артур Гасанов, Вагид Эфендиев, Джамал Гамзалаев, Назим Тагиров, Самир Абдулхакимов и Халик Магамедов убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1179 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 4 января представители властей и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1172 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

На Украине убиты военнослужащие Агабег Агабеков, Артур Гасанов, Халик Магамедов и Назим Тагиров, сообщила 24 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Магарамкентского района.

Администрация Казбековского района в своем телеграм-канале 21 декабря сообщила, что в зоне военной операции убиты Джамал Гамзалаев и Самир Абдулхакимов. О том, что военнослужащий Вагид Эфендиев убит на Украине, в своем телеграм-канале 28 декабря сообщила администрация Хивского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1179 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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