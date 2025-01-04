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02:43, 4 января 2025

Деятели культуры поддержали уволенных шахтеров в Ткибули

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ткибули прошла акция протеста уволенных шахтеров. Работников шахт пришли поддержать горожане, из Тбилиси на акцию приехали режиссер Дата Тавазе и актер Каха Кинцурашвили 

Как сообщал "Кавказский узел", 25 декабря стало известно, что несколько десятков сотрудников компании "Грузуголь" ( (Сакнакашири) были уволены в Ткибули, они связали свое увольнение с критикой действий правительства по отказу от евроинтеграции. Представители НПО указали на нарушение прав рабочих. Увольнение шахтеров является нарушением их прав и имеет признаки преследования из-за инакомыслия, заявил "Центр социальной справедливости".

Акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, считают аналитики.

Деятели культуры заявили, что они усилит голоса шахтеров. "Мы пришли в знак солидарности с шахтерами, чтобы усилить их голос, и если мы сможем своим присутствием еще больше укрепить их совершенно справедливый призыв, мы будем рады», - заявил на акции режиссер Дата Тавадзе, слова которого привело издание megatv.ge (Перевод "Кавказского узла").

Каха Кинцурашвили на митинге заявил, что сейчас важна солидарность. "Сегодня мы столкнулись с настоящим вызовом, ведь государства больше не существует. Поэтому люди борются за спасение страны, кто-то занят, кого-то просто увольняют с работы по политическим мотивам, все это должно закончиться, только солидарность друг с другом положит конец всему этому, и это цель моего пребывания здесь", - заявил актер, слова которого также привело издание megatv.ge.

«Несколько дней назад 38 человек были уволены из-за политических убеждений, и мы собрались, чтобы протестовать против этого», - написал на своей странице в социальной сети принявший участие в акции правозащитник, специалист по конституционному праву Вахушти Менабде.

"В Грузии есть несколько городов, где природными богатствами управляет компания, которая злоупотребляет этой властью, срослась с правительством и использует ее для репрессий. Это мы видели на примере Ткибули", - заявил Вахушти Менабде.

На митинге выступили люди, которые утверждают, что их уволили по политическим мотивам, информировало издание newpress.ge.

"Нас, 38 человек, выпустили из шахты, потому что у нас было собственное мнение", - сказал шахтер Мешахте Хвича Габуни.

«15 лет я работал на одной должности - слесарем по ремонту вагонов в Сакнакашири. Причиной моего увольнения были политические взгляды... Мою жену уволили два года назад, потому что она тоже имела собственное мнение", - сказал другой демонстрант.

Напомним, что по официальным данным компании "Грузуголь", три месяца назад в ней начался процесс реорганизации, по итогам которого и были уволены шахтеры. Компания заявила, что в ходе реорганизации были внедрены новые стандарты и технологии касательно горного дела и безопасности труда, у шахтеров проверили знания и квалификацию, по итогам чего 38 из них и были уволены. Уволенным предложили два варианта компенсации - либо компенсация за три месяца, переобучение и туманная перспектива возвращения на работу по его итогам, либо увольнение и компенсация за четыре месяца.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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