RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:07, 29 декабря 2024

Правозащитники раскритиковали увольнение 38 работников шахт в Ткибули

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Увольнение 38 работников шахт в Ткибули, по мнению неправительственной организации "Центр социальной справедливости", является нарушением их прав и имеет признаки преследования из-за инакомыслия.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря стало известно, что несколько десятков сотрудников компании "Грузуголь" были уволены в Ткибули, они связали свое увольнение с критикой действий правительства по отказу от евроинтеграции.

Акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, считают аналитики.

Неправительственная организация "Центр социальной справедливости" считает, что решение компании "Грузуголь" об увольнении 38 работников шахт в Ткибули противоречит стандартам трудовых прав и несет в себе признаки дискриминационного преследования из-за иного мнения.

По официальным данным компании "Грузуголь" (Сакнакашири), три месяца назад в ней начался процесс реорганизации, по итогам которого и были уволены шахтеры. Компания заявила, что в ходе реорганизации были внедрены новые стандарты и технологии касательно горного дела и безопасности труда, у шахтеров проверили знания и квалификацию, по итогам чего 38 из них и были уволены. Уволенным предложили два варианта компенсации - либо компенсация за три месяца, переобучение и туманная перспектива возвращения на работу по его итогам, либо увольнение и компенсация за четыре месяца.

"Понятно, что реорганизация фантомная. Компания не может доказать свою цель, формы и задачи. Условия, которые предлагает компания для обучения и адаптации, абсурдны, так как рабочим предлагают сначала увольнение, а потом адаптацию. Шахтеры уволены по итогам устных собеседований, но их не предупредили заранее о том, по каким критериям будут оценивать их знания и квалификацию. Собеседования с некоторыми шахтерами вообще не проводились. Среди освобожденных от работы есть те, на кого якобы давили за политические взгляды. Эти люди подробно описывают различные формы запугивания со стороны представителей компаний против них", - рассказала 29 декабря корреспонденту "Кавказского узла" директор "Центра социальной справедливости" Тамта Микеладзе.

По ее мнению, о дискриминационном характере увольнения также говорит то, что на уволенных нет жалоб по поводу качества их работы. "Согласно международным трудовым нормам, уважительной причиной прекращения трудовых отношений может быть реорганизация учреждения или предприятия, если она вызвана необходимостью существенного оперативного или функционального изменения, которое может быть связано с экономическими, технологическими, структурными или иными подобными факторами. Однако в данном случае компания "Сакнакашири" лишь формально указывает на общую необходимость технологических изменений и внедрения новых стандартов на предприятии как основу для реорганизации. Из публичной информации, распространяемой компанией, неясны содержание и масштабы этих изменений. Этот вопрос неясен и для уволенных работников, поскольку компания им не до конца объяснила", - отметила Микеладзе.

По ее словам, "действия "Сакнакашири" по отношению к работникам - сначала увольнение, затем переподготовка, а после этого туманная перспектива возвращения на работу - явно противоречат и грубо нарушают фундаментальные нормы трудовых прав".

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
00:09, 29 декабря 2024
Аналитики оценили роль Зурабишвили после инаугурации Кавелашвили
Участники акции в Тбилиси. 28 декабря 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
17:00, 28 декабря 2024
Участники протестов перекрыли движение по мостам в Тбилиси
23:48, 27 декабря 2024
Юристы оценили угрозу уголовного преследования Зурабишвили после инаугурации Кавелашвили
21:30, 27 декабря 2024
Санкции против Иванишвили обнадежили оппозицию
Бидзина Иванишвили. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/bidzina-ivanishvili-vyrazil-izbiratelyam-priznatel-nost-za-podderzhku/
19:41, 27 декабря 2024
США объявили о санкциях против Бидзины Иванишвили
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:54, 28 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
62
Власти Грузии о "торопливой радости" Зеленского вокруг санкций США против Иванишвили
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
49
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Фото
21:54, 23 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Таможня дает РЮО
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Блогеры
Фото
13:54, 28 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
62
Власти Грузии о "торопливой радости" Зеленского вокруг санкций США против Иванишвили
Фото
07:28, 28 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
15
США ввели санкции против Иванишвили. Мечта: это награда за спасение Грузии
Фото
13:33, 27 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
68
Нравится имперская искренность Трампа или вы возмущены?
Фото
09:55, 27 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
20
Что показал Пашинян в полемике с Лукашенко? Психотипы лидеров, мухи и котлеты
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
49
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Зарифа Саутиева. Скриншот фото из Telegram-канала Калоя Ахильгова от 28.12.24, https://t.me/akaloy/7212
28 декабря 2024, 20:30
Зарифа Саутиева освободилась из колонии

Уборка мазута на берегу моря. Декабрь 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=qqOpt7LH5bE
27 декабря 2024, 18:01
Волонтеры попросили о скидках на билеты в Анапу

Самолет компании "Азербайджанские авиалинии". Фото: Telegram-канал "Mash Gor
27 декабря 2024, 13:26
"Азербайджанские авиалинии" прекратили полеты в семь городов России

Фамиль Халилов (в центре). Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/7885501.html
27 декабря 2024, 10:02
Фамиль Халилов опроверг показания свидетеля в суде

Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Показать больше