Правозащитники раскритиковали увольнение 38 работников шахт в Ткибули

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Увольнение 38 работников шахт в Ткибули, по мнению неправительственной организации "Центр социальной справедливости", является нарушением их прав и имеет признаки преследования из-за инакомыслия.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря стало известно, что несколько десятков сотрудников компании "Грузуголь" были уволены в Ткибули, они связали свое увольнение с критикой действий правительства по отказу от евроинтеграции.

Акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, считают аналитики.

Неправительственная организация "Центр социальной справедливости" считает, что решение компании "Грузуголь" об увольнении 38 работников шахт в Ткибули противоречит стандартам трудовых прав и несет в себе признаки дискриминационного преследования из-за иного мнения.

По официальным данным компании "Грузуголь" (Сакнакашири), три месяца назад в ней начался процесс реорганизации, по итогам которого и были уволены шахтеры. Компания заявила, что в ходе реорганизации были внедрены новые стандарты и технологии касательно горного дела и безопасности труда, у шахтеров проверили знания и квалификацию, по итогам чего 38 из них и были уволены. Уволенным предложили два варианта компенсации - либо компенсация за три месяца, переобучение и туманная перспектива возвращения на работу по его итогам, либо увольнение и компенсация за четыре месяца.

"Понятно, что реорганизация фантомная. Компания не может доказать свою цель, формы и задачи. Условия, которые предлагает компания для обучения и адаптации, абсурдны, так как рабочим предлагают сначала увольнение, а потом адаптацию. Шахтеры уволены по итогам устных собеседований, но их не предупредили заранее о том, по каким критериям будут оценивать их знания и квалификацию. Собеседования с некоторыми шахтерами вообще не проводились. Среди освобожденных от работы есть те, на кого якобы давили за политические взгляды. Эти люди подробно описывают различные формы запугивания со стороны представителей компаний против них", - рассказала 29 декабря корреспонденту "Кавказского узла" директор "Центра социальной справедливости" Тамта Микеладзе.

По ее мнению, о дискриминационном характере увольнения также говорит то, что на уволенных нет жалоб по поводу качества их работы. "Согласно международным трудовым нормам, уважительной причиной прекращения трудовых отношений может быть реорганизация учреждения или предприятия, если она вызвана необходимостью существенного оперативного или функционального изменения, которое может быть связано с экономическими, технологическими, структурными или иными подобными факторами. Однако в данном случае компания "Сакнакашири" лишь формально указывает на общую необходимость технологических изменений и внедрения новых стандартов на предприятии как основу для реорганизации. Из публичной информации, распространяемой компанией, неясны содержание и масштабы этих изменений. Этот вопрос неясен и для уволенных работников, поскольку компания им не до конца объяснила", - отметила Микеладзе.

По ее словам, "действия "Сакнакашири" по отношению к работникам - сначала увольнение, затем переподготовка, а после этого туманная перспектива возвращения на работу - явно противоречат и грубо нарушают фундаментальные нормы трудовых прав".

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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