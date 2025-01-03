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11:46, 3 января 2025

Беспилотник сбит в Волгоградской области

Остатки беспилотника. Фото: https://bryansk.bezformata.com/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили сегодня ночью беспилотник в Городищенском районе.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили один беспилотник в Волгоградской области.

Дрон был запущен со стороны Украины, сообщило министерство сегодня в своем телеграм-канале.

Беспилотник сбит в Городищенском районе, Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщила администрация Волгоградской области в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что минувшей ночью четыре беспилотника были сбиты в Ростовской области.

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Автор: "Кавказский узел"

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