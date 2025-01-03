Беспилотник сбит в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили сегодня ночью беспилотник в Городищенском районе.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили один беспилотник в Волгоградской области.

Дрон был запущен со стороны Украины, сообщило министерство сегодня в своем телеграм-канале.

Беспилотник сбит в Городищенском районе, Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет, сообщила администрация Волгоградской области в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что минувшей ночью четыре беспилотника были сбиты в Ростовской области.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.