Абхазия ожидает сопоставимого с прошлыми годами финансирования от России

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В бюджете Абхазии на 2025 год предусмотрено 5,2 миллиарда рублей помощи из России, что сопоставимо с объемами дотаций предыдущих двух лет. Бюджет принимается на фоне обострения отношений с Россией, а в 2024 году республика недополучила от Москвы 1,8 миллиарда рублей из запланированной суммы.

Как писал "Кавказский узел", власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. 23 декабря 2024 года Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Возобновление подачи электричества за счет поставок из России обрадовало жителей Абхазии, но вызвало вопросы о том, что Москва потребует взамен. Россия будет осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в Абхазию до конца февраля и рассчитывает на исполнение Сухумом обязательств по соглашению об инвестициях, заявила официальный представитель МИД России.

11 ноября 2024 года в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Россия в 2025 году предоставит Абхазии финансовую помощь в размере 5,2 миллиарда рублей, сообщил исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба.

"Большая часть средств российской финансовой помощи в объеме пяти миллиардов 200 миллионов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии", - привело его слова 30 декабря 2024 года РИА "Новости". Делба добавил, что среди прочего деньги направят на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы.

Параметры Республиканского бюджета на 2025 год, который 30 декабря 2024 года был принят в первом чтении, опубликовала "Нужная газета". Общая сумма доходов бюджета запланирована в 13,145 миллиардов рублей. Из этой суммы финансовая помощь России в целях социально-экономического развития Абхазии должна составить 3,862 миллиарда рублей, в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы - 1,155 миллиарда рублей. Также планируется выделении 100 миллионов рублей на финансирование господдержки отраслей экономики программы социально-экономического развития Абхазии, говорится в публикации от 30 декабря 2024 года.

Эта сумма помощи от России сопоставима с объемами, которые были заложены в бюджетах на 2023 и 2024 годы, следует из сообщений государственного агентства "Апсныпресс".

Так, в бюджете на 2023 год была заложена финансовая помощь из России в целях социально-экономического развития Абхазии - 3,734 миллиарда рублей, в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023 - 2025 годы - 1,215 миллиона рублей и на финансирование господдержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития Абхазии - 180 миллионов рублей, сообщило агентство 29 декабря 2022 года.

Таким образом, общая сумма предусмотренных бюджетом на 2023 год поступлений из России составила 5,129 миллиарда рублей.

По итогам исполнения бюджета за 2023 года Владимир Делба отчитался о том, что объем российской финансовой помощи составил 5, 556 миллиарда рублей или 36,1% по отношению к общим доходам государственного бюджета. "В 2022 году аналогичный показатель определялся на уровне 41,5%. Уменьшение доли российской финансовой помощи обусловлено ростом поступлений собственных доходов госбюджета", – привело его слова агентство 30 мая 2024 года.

На 2024 год планировалось, что финансовая помощь России составит: 3,9 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие, 1,093 миллиарда рублей в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы и еще 162 миллиона рублей на финансирование господдержки экономики, указано в сообщении от 6 января 2024 года. Общая сумма составила 5,155 миллиарда рублей.

5 декабря 2024 года Делба заявил, что Абхазия не получит 1,8 миллиарда рублей российской финансовой помощи из-за полной приостановки софинансирования с ноября.

"Не поступает средств на обеспечение финансирования других расходов бюджета — обороноспособность, правоохранительная деятельность, соответственно, приобретение медикаментов. Ну и, разумеется, полностью приостановлено финансовое обеспечение и бюджетных инвестиций, таких как инвестиционная программа и поддержка субъектов предпринимательства. Таким образом, до конца года из средств российской финансовой помощи мы не получим 1 миллиард 800 миллионов рублей", - процитировало его слова "Спутник Абхазия".

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