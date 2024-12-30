Власти Чечни похвалились активностью бюджетников в соцсетях

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За последние три месяца более 23,7 миллиона реакций и комментариев оставлено под публикациями, организованными властями Чечни в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года несколько чиновников из Чечни сообщили, что министерства республики принуждают сотрудников ставить "лайки" и комментировать публикации ведомств. Некоторые из бюджетников оставили сотни отметок "нравится" к официальным публикациям. Помимо этого, сотрудников госучреждений заставляют писать комментарии к ведомственным публикациям.

Министерство Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации опубликовало отчет за IV квартал 2024 года, согласно которому "в рамках реализации Концепции «Государственная информационная политика Чеченской Республики» во взаимодействии с министерствами и ведомствами" в соцсети Instagram* создано и действует "41 338 рабочих страниц".

"За отчетный период 2024 года написано 4 287 072 реагирований в комментариях под 658 публикациями, общие просмотры составляют 111 787 711. Также на платформе Telegram действует 39 195 аккаунта, написано 19 477 880 реагирований в комментариях под 876 публикациями. Итого: 80 533 страниц 23 734 952 реагирований в комментариях", - говорится в опубликованном документе.

Кроме того, в рамках этой работы "публикуются ответы на фейковые и провокационные публикации". "Такой механизм помогает контролировать реакцию общества на события в регионе и за его пределами", - говорится в отчете.

Напомним, власти Чечни неоднократно организовывали онлайн-флешмобы в поддержку своих представителей. Так, в ответ на петицию с требованием отставки Рамзана Кадырова его помощником был запущен флешмоб в соцсетях под хэштегом #ЯпехотинецКадырова .

В июле 2020 года власти Чечни инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Рамзана Кадырова, который попал под новые санкции США. Руководство бюджетных учреждений под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в соцсетях и публиковать фотографии с хэштегом #МыСемьяКРА, рассказали тогда бюджетники.

В марте 2018 года власти Чечни потребовали от жителей публиковать в соцсетях посты о готовности идти на выборы президента. Работники бюджетных учреждений рассказали тогда о принудительном характере участия в акции.

Кроме того, власти Чечни привлекали известных людей к раскрутке аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова и его приближенных. В частности, в марте 2021 года певица и блогер Ольга Бузова объявила розыгрыш автомобиля, для участия в котором нужно было подписаться на аккаунты Рамзана Кадырова, начальника управления ГИБДД Чечни Идриса Черхигова и бойца UFC Хамзата Чимаева. При этом стоимость рекламы на странице Бузовой, по разным источникам, варьировалась тогда от 400 тысяч до миллиона рублей.

Раскрутка аккаунтов Кадырова и членов его семьи связана с политическими амбициями и желанием главы Чечни увеличить свою популярность, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и блогеры.

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