Владикавказские предприниматели из Северной Осетии решили помочь коллегам из "Алании Молла"

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Жительница Владикавказа Лолита Созаева предложила предпринимателям помочь коллегам, чьи магазины пострадали при взрыве в торговом центре "Алания Молл". Помимо информационной поддержки, некоторые предприниматели предложили свои торговые площади владельцам поврежденных магазинов

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошел мощный взрыв, после которого начался пожар. Один человек погиб, пострадали не менее 10 сотрудников ТЦ. Глава республики заявил, что взрыв и пожар были вызваны "падением обломков сбитого БПЛА", хотя предварительная версия касалась взрыва газового баллона. 27 декабря торговый центр возобновил работу, за исключением наиболее пострадавших точек на четвертом этаже.

В результате взрыва погибла 57-летняя женщина, которая работала уборщицей в торговом центре и пришла пораньше перед открытием. Большинство пострадавших - сотрудники ТЦ, а также прохожие, посетителей в здании не было.

Маркетолог из Владикавказа Лолита Созаева разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором написала, что готова бесплатно рекламировать на своей странице магазины из торгового центра. «Хочу помочь микроделом, если среди вас есть бренды из "Алания Молл", я сделаю рекламу на своей микро-странице [...] Людям нужно платить зарплаты, кредиты, у кого-то товары со сроком годности», – написала она. Пост набрал 768 лайков и 366 репостов по данным на вечер 28 декабря.

Созаева, по ее словам, не планировала акцию, а поддалась порыву помочь людям после просмотра новостей. «Я просто утром проснулась от взрыва, сразу залезла в телефон, читать новости, и увидела ужасную картину. Первые мысли - хоть бы никто не пострадал. Около двух часов я просто каждую минуту обновляла новости. Потом сообщили о том, что умерла женщина, что еще сильнее меня разбило. Я до последнего надеялась, что жертв не будет, так как утром ТЦ обычно не работает. Потом начали появляться кадры, где предприниматели пытаюсь пройти в здание, чтобы спасти с прилавков хоть что-то. И в этот момент у меня пошли слезы. Очень жалко стало людей. Я много общаюсь с предпринимателями (ввиду своей профессиональной деятельности) и точно знаю, что среди них очень много простых людей, которые берут кредиты, платят налоги, борются, как могут, с маркетплейсами, которые сильно ослабили малый бизнес, содержат свои семьи. И в Новый год - самый прибыльный период года, когда все предприниматели закупают много товара, чтобы хоть что-то заработать - происходит такой ужас. Я сразу же начинаю строчить простую заметку в сторис, где сообщаю, что готова выложить рекламу у себя на странице. Несмотря на то, что всего подписано около 2 500 человек, у меня платежеспособная аудитория, и я понимала, что люди смогут сделать покупки и хоть так поддержать предпринимателей. Просто текстом пишу и публикую это, думая, что человек 5-7 напишет, может один-два блогера поддержат тоже. Но случилось новогоднее чудо, и сотни людей начали поддерживать этот пост, написанный за минуту», – рассказала Созаева корреспонденту "Кавказского узла".

Про акцию поддержки предпринимателей "Алания Молл" сообщил автор блога "Блогерка. Северный Кавказ" на "Кавказском узле". "Если у кого есть товар, который нужно продать к Новому году, я предоставлю 25-30 квадратов", - написала под публикацией Созаевой, например, владелица магазина посуды и бытовой химии. "Приятно видеть такую солидарность и взаимопомощь среди бизнесменов", - прокомментировала инициативу автор блога.

Заметка Лолиты Созаевой быстро разлетелась по сети и многие люди также захотели помочь. Блогеры, в том числе с большой аудиторией, также предложили информационную поддержку. Ещё большей неожиданностью были предложения предпринимателей, которые стали бесплатно предлагать свою торговую площадь владельцам поврежденных магазинов. «Это абсолютно стихийное желание. Сначала предложил один человек, и я сразу же выложила это сообщение. Дальше другие предприниматели очень круто подхватили эту идею. И таких предложений пришло около десяти. Я сразу же выкладывала их, и уже сами пострадавшие связывались напрямую, так как я указывала необходимые страницы и иногда номера телефонов для оперативной связи», – говорит Созаева.

Предприниматели из "Алании Молл" с благодарностью восприняли инициативу Созаевой. «Мне начали массово писать бренды, кто-то сразу, кому-то надо было сначала проверить, есть ли вообще, что продавать (ведь кого-то затопило). Наверно, около двадцати предпринимателей точно отозвались. Массовую рекламу с огромными охватами у разных блогеров республики получили 15-20 предпринимателей, я думаю», - отметила она.

Пострадавший бизнес, однако, всё ещё нуждается в информационной поддержке. «Я думаю, что все еще, как минимум, нужна информационная поддержка - рассказать о товарах этих брендов. А самое главное - купить у них этот товар, ведь мы и так все являлись их клиентами, просто теперь надо делать у них заказы онлайн», - добавила Созаева.

Кристина Акоева владеет двумя магазинами женской одежды в "Алании Молл" около пяти лет. Магазины находятся на втором этаже у прохода к кинотеатру, они уцелели. Три дня Акоева не могла попасть в свои магазины, чтобы узнать, что произошло с товаром. «Мы переживали, что даже если огонь или вода никак мои магазины не затронули, то они могли пропахнуть гарью. Тогда не помогла бы никакая химчистка, пришлось бы просто всё выкинуть. Три дня я была на иголках. Самое неприятное, что нам просто не отвечали и прийти в магазин разрешили только в день открытия молла», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Акоева откликнулась на акцию Лолиты Созаевой и стала оказывать информационную поддержку. Для себя помощи она попросить решилась не сразу, потому что не знала, что с её товаром. «Я честно писала, что мои магазины уцелели, но мы не знаем, что будет дальше. Я даже не могу туда попасть, не знаю, осталось ли там вообще что-то, с чем работать дальше», – рассказала она.

Акоеву очень удивил большой отклик на её просьбу помочь, растрогала реакция людей и слова поддержки. Когда она всё же попала в свой магазин, то стало понятно, что с товаром всё в порядке. «В этот момент я поняла, что надо как-то ответить на добро, и у меня родилась идея отдать один магазин», – рассказала она. Предприниматель предложила бесплатно один из своих магазинов тем, кто потерял свою торговую площадь.

Акоева говорит, что, по её сведениям, пострадавшим магазинам дали арендные каникулы на январь. Из-за того, что в январе ожидаемо люди не будут посещать "Аланию Молл", Акоева выразила сомнение, что эта мера окажется достаточной для того, чтобы владельцы разрушенных магазинов смогли восстановить свои ресурсы и отремонтировать магазины.

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