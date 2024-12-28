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03:54, 28 декабря 2024

"Алания Молл" возобновил работу после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во Владикавказе открылся для посетителей торговый центр "Алания Молл", который получил повреждения в результате падения обломков беспилотника, частично закрытым остался лишь четвертый этаж, на полное восстановление которого потребуется время.

Как писал "Кавказский узел", рано утром 25 декабря в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошел мощный взрыв, после которого начался пожар. Один человек погиб, пострадало не менее 10 сотрудников ТЦ. Глава республики заявил, что взрыв и пожар были вызваны "падением обломков сбитого БПЛА", хотя предварительная версия касалась взрыва газового баллона. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пообещал выплатить семье погибшей миллион рублей, а другим пострадавшим было обещано "содействие".

В результате взрыва погибла 57-летняя женщина, которая работала уборщицей в торговом центре и пришла пораньше перед открытием. Большинство пострадавших - сотрудники ТЦ, а также прохожие, посетителей в здании не было. 

Торговый центр "Алания Молл", поврежденный в результате атаки БПЛА, возобновил работу, сообщил вечером 27 декабря глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, первые три этажа центра, которые получили незначительные повреждения во время взрыва и пожара, уже работают, четвертый этаж частично закрыт, так как на его полной восстановление потребуется время. "Главная задача была запустить работу ТЦ в максимально короткие сроки, чтобы предприниматели в преддверии новогодних праздников не понесли серьезные убытки", - отметил Меняйло.

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Автор: "Кавказский узел"

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