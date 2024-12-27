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23:58, 27 декабря 2024

Боец из Дагестана убит в военной операции

Азиз Идрисов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Гумбетовского района от 27.12.24, https://t.me/Gumbet05/19086

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азиз Идрисов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1156 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 26 декабря официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1155 бойцов из Дагестана.

Военнослужащий Азиз Идрисов, уроженец села Чиркат, убитый  в военной операции на Украине, посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Гумбетовского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1156 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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