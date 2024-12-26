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16:52, 26 декабря 2024

Задержан Свидетель Иеговы* из Новороссийска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Краснодарском крае Свидетеля Иеговы* из Новороссийска Дмитрия Младова, он перевезен в подмосковный изолятор временного содержания.

В Краснодарском крае 23 декабря  задержали Свидетеля Иеговы* из Новороссийска Дмитрия Младова. Его вместе с женой остановили сотрудники ГИБДД, когда они ехали в машине. После проверки документов обоих отвезли в местный отдел по борьбе с экстремизмом. Вскоре Младова доставили в Московскую область и поместили в изолятор временного содержания (ИВС) в Талдоме. На данный момент неизвестно, назначили ли ему какую-либо меру пресечения. Предположительно Младову вменяют участие в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Задержанию Младова предшествовали обыски у Свидетелей Иеговы* на севере  Московской области 19 декабря - в частности, обыски прошли в  домах четырех семей из Дубны и поселка Запрудня. Не менее пяти человек допросили в управлении СК Дмитрова. Верующие сообщили, что на них оказывали давление — их уговаривали отказаться от участия в судах по признанию обысков законными. Одной из Свидетельниц Иеговы* — Галине Инкиной — избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. 

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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