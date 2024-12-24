Правозащитники осудили власти Грузии за преследование протестующих

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Силовики в Грузии подвергают жестоким избиениям протестующих, против активистов возбуждаются дела по формальным основаниям.

Как информировал "Кавказский узел", ранее политологи отметили, что акции сторонников евроинтеграции в Тбилиси собирают все больше людей, в них участвуют и те, кто не считает себя сторонником оппозиции.

Силовики в Грузии проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. 20 декабря правозащитники раскритиковали награждение силовиков после разгона акций протеста в Тбилиси.

Власти Грузии, применив чрезмерную силу по отношению к протестующим, тем самым нарушили законодательство страны и международные нормы, заявила 23 декабря на своем сайте международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Во время акций протеста грузинские силовики широко применяли явно карательные действия, необоснованно избивая демонстрантов, преследуя их и задерживая. Полиция применяла к участкам акций протеста пытки, проявляла недопустимое отношение. Правозащитники провели беседы с десятками демонстрантов, к которым полицейские применили насилие, среди травм, которые они получили – сотрясения мозга, многочисленные переломы носа, лицевых костей, ребер, ссадины и кровоподтеки по всему телу.

Власти Грузии осудили десятки демонстрантов на формальных судебных процессах, и когда правозащитники указывали им на нарушения прав человека, то они в ответ не приняли действенных шагов, сказано в сообщении.

Напомним, акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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