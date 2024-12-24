RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:01, 24 декабря 2024

Правозащитники осудили власти Грузии за преследование протестующих

Полиция применяет водомет во время акции. 7 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Грузии подвергают жестоким избиениям протестующих, против активистов возбуждаются дела по формальным основаниям.

Как информировал "Кавказский узел", ранее политологи отметили, что акции сторонников евроинтеграции в Тбилиси собирают все больше людей, в них участвуют и те, кто не считает себя сторонником оппозиции.

Силовики в Грузии проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. 20 декабря правозащитники раскритиковали награждение силовиков после разгона акций протеста в Тбилиси.

Власти Грузии, применив чрезмерную силу по отношению к протестующим, тем самым нарушили законодательство страны и международные нормы, заявила 23 декабря на своем сайте международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Во время акций протеста грузинские силовики широко применяли явно карательные действия, необоснованно избивая демонстрантов, преследуя их и задерживая. Полиция применяла к участкам акций протеста пытки, проявляла недопустимое отношение. Правозащитники провели беседы с десятками демонстрантов, к которым полицейские применили насилие, среди травм, которые они получили – сотрясения мозга, многочисленные переломы носа, лицевых костей, ребер, ссадины и кровоподтеки по всему телу.

Власти Грузии осудили десятки демонстрантов на формальных судебных процессах, и когда правозащитники указывали им на нарушения прав человека, то они в ответ не приняли действенных шагов, сказано в сообщении.

Напомним, акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
07:52, 24 декабря 2024
Боец из Дагестана убит в военной операции
00:42, 24 декабря 2024
Девять беспилотников сбиты над Ростовской областью
18:48, 23 декабря 2024
1
 Копайгородский стал подозреваемым по новому уголовному делу
16:47, 23 декабря 2024
Боец из Волгоградской области убит на Украине
10:32, 23 декабря 2024
Комментарий в мессенджере привел к штрафу жительницу Геленджика
09:46, 23 декабря 2024
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
Все события дня
Новости
Протестующие у парламента Грузии. Стоп-кадр видео "Новости Грузии" от 16.12.24, https://t.me/NGnewsgeorgia/21315
02:46, 24 декабря 2024
Политологи оценили динамику протестов в Тбилиси
23:09, 23 декабря 2024
Участники протестных маршей присоединились к акции у парламента Грузии
Батумские художники во время акции протеста. 22 декабря 2024 г. Фото: https://t.me/batumchik
11:06, 23 декабря 2024
Батумские художники присоединились к протестам против приостановки евроинтеграции
08:50, 23 декабря 2024
Зурабишвили столкнулась с угрозами уголовного преследования
Участники акции протеста в Тбилиси. 7 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
01:13, 23 декабря 2024
Активист задержан на акции протеста в Тбилиси
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:54, 23 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
1
Таможня дает РЮО
Фото
20:13, 23 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Новые зарплаты и пенсии на Южном Кавказе
Фото
13:50, 23 декабря 2024
Ветер с Апшерона
18
Мнение из центра грузинского протеста
Все блоги
Справочник
На месте происшествия в первую минуту после взрыва. Бостон, 15 мая 2013 г. Фото Aaron "tango" Tang from cambridge, ma, usa, http://commons.wikimedia.org/ Теракт в Бостоне: кавказский след

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
21:54, 23 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
1
Таможня дает РЮО
Фото
20:13, 23 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Новые зарплаты и пенсии на Южном Кавказе
Фото
15:04, 23 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
34
Пашинян признался, что лгал о Карабахе из чувства патриотизма? Может, это и есть свобода?
Фото
13:50, 23 декабря 2024
Ветер с Апшерона
18
Мнение из центра грузинского протеста
Фото
13:17, 23 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
17
Ультиматумы президента властям Грузии, имхо, ничего не стоят
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Очистка побережья от мазута. 23 декабря 2024 г. Фото: https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-23122024105726-142561/
24 декабря 2024, 10:29
Экологическая катастрофа на Кубани подняла вопрос об ответственности перевозчиков мазута

Батумские художники во время акции протеста. 22 декабря 2024 г. Фото: https://t.me/batumchik
23 декабря 2024, 11:06
Батумские художники присоединились к протестам против приостановки евроинтеграции

Военный подписывает контракт. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
23 декабря 2024, 10:01
Исследователи назвали мотивы и способы действий уклонистов с Кавказа

Мухтар Мишаев. Фото: https://memohrc.org/ru/news_old/obvinenie-po-delu-uchastnika-mitinga-v-magase-hamhoeva-oglasilo-pokazaniya-svideteley
20 декабря 2024, 19:08
Занижение суммы компенсации по делу Кяова нарушило права потерпевшего

Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Показать больше