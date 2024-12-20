Правозащитники раскритиковали награждение силовиков после разгона акций в Тбилиси

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Правительство Грузии решило наградить орденом Чести 11 высокопоставленных чиновников министерства внутренних дел. Правозащитники указали, что сотрудники ведомства организовали преднамеренный разгон акции протеста 28 ноября, а один из награжденных причастен к издевательствах над задержанными.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября в Грузии проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Также активисты требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных на акциях. К 9 декабря было известно о более чем 400 задержанных. Сегодня акции и шествия проходят 23-й день подряд.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге 20 декабря заявил, что после инаугурации президента страны Михаила Кавелашвили 11 высокопоставленных чиновников министерства внутренних дел наградят высшей государственной наградой – орденом Чести. Эта награда присваивается указом главы государства.

Коллегия выборщиков избрала президентом Грузии Михаила Кавелашвили, его кандидатуру поддержали 224 члена коллегии выборщиков, оппозиция не участвовала в голосовании, один бюллетень признан недействительным. Инаугурация шестого президента Грузии назначена на 29 декабря.

"Мы приняли решение представить к ордену Чести руководящих сотрудников МВД, речь об 11 сотрудниках", - заявил Кобахидзе на брифинге, транслировавшемся в прямом эфире грузинской телекомпании «Имеди».

В частности, к государственной награде представят министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, накануне назначенного на пост вице-премьера правительства страны. Также заместителей министра МВД – Шалву Бероидзе, Александра Дарахвелидзе, Георгия Бутхузи и Иосифа Челидзе, директора департамента центральной криминальной полиции МВД Темура Купатадзе, директора департамента патрульной полиции МВД Важу Сирадзе, директора департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и его заместителей – Милера Лагазаури и Мирзу Керзевадзе.

Между тем, международная неправительственная правозащитная организация сообщила о преднамеренном разгоне акции протеста 28 ноября – первой в цикле протестов сторонников евроинтеграции. К этому выводу правозащитники пришли на основании информации, предоставленной адвокатам участниками протестов. Можно констатировать, что МВД предопределило жестокие методы разгона демонстрантов и систему пыток для подавления мирных демонстраций, начавшихся 28 ноября, говорится в сообщении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

В частности, против протестующих МВД использовало специальные средства, среди них, растворенные в струе воды неизвестные вещества, перцовый спрей, газ. В ряде случаев к протестующим подъезжал водомет и звучали предупреждения о разгоне акции, при этом зачастую разгон начинался с прямого преследования протестующих и задержаний, а предупреждение о разгоне раздавалось после этого. После применения водометов, спецназ запускал в десятки тысяч протестующих капсулы с большим количеством удушающего газа, что не давало возможность дышать, видеть, вызывало панику и создавало реальную опасность давки и хаоса.

"Были группы спецназа для задержания протестующих, находящихся в дымке слезоточивого газа, задерживали всех, кто не успел покинуть территорию; в ряде случаев спецназ устраивал засаду на мирных демонстрантов, которые подчинились призыву разойтись, брал в окружение и таким образом производил задержания", - говорится в сообщении НПО.

Кроме того, с задержанными обращались бесчеловечно - задержанных избивали при задержании и после, уже в автомобиле спецназа, говорится в заявлении.

"Из показаний задержанных выясняется, что физическое насилие, унижающее достоинство обращение и пытки происходили под надзором одного человека, дававшего указания – куда, как и с какой интенсивностью нужно бить задержанных. С особой яростью задержанных били по лицу, шее, глазам, ребрам, почкам, вместе с избиением, спецназ грабил задержанных – отнимал одежду, обувь, мобильные телефоны, сумки, кошельки, очки, нательные крестики и другие личные вещи", - говорится в сообщении.

НПО сообщает о случае, когда в автомобиле избили задержанных, после чего в салон бросили капсулу с газом и закрыли двери. Также были случаи, когда избитых и ограбленных задержанных обливали холодной водой, также избитым задержанным давали носки, чтобы вытереть кровь. Кроме того, задержанных оскорбляли, угрожали травмами, убийством, изнасилованием. "Адвокат одного из задержанных сообщил, что его подзащитного вывезли на озеро Лиси, расположенного на окраине города, угрожали его там убить и похоронить", - говорится в сообщении.

Также правозащитники отметили, что снимались фото и видеозаписи унижения задержанных,их заставляли оговаривать себя, несколько раз такие случаи снимал Звиад Харазишвили. Спецназ передавал задержанных патрульной полиции, которая перевозила из сначала в разные управления полиции, затем, через три – четыре часа в изолятор временного содержания. Из-за переполненности изоляторов, избитые и раздетые задержанные часами сидели в автомобилях, порой их везли в изоляторы в другие города страны, сообщает НПО.

"Ордеры о задержании, составленные полицейскими до помещения в изолятор, в большинстве случаев, содержит неверную, ложную информацию… Протоколы об административных правонарушениях, как правило содержат шаблонный и формальный характер", - говорится в сообщении.

Задержанным не оказывали своевременную медицинскую помощь, не перевозили в медицинские учреждения. До помещения в изолятор не разрешали встречи с членами семьи и адвокатом, после 48-часового нахождения в изоляторе, у них не было права «на справедливый суд», указали правозащитники.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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