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02:46, 24 декабря 2024

Политологи оценили динамику протестов в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акции сторонников евроинтеграции в Тбилиси собирают все больше людей, в них участвуют и те, кто не считает себя сторонником оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", на 26-й день протестов против приостановки евроинтеграции в Тбилиси, в частности, прошли акции онкопациентов, детей иммигрантов, выпускников математических школ. Движение у парламента Грузии было заблокировано. Участники протестов перекрыли улицы и в центре Батуми.

О том, как протекают акции протеста сторонников евроинтеграции в Тбилиси, с корреспондентом "Кавказского узла" побеседовали конституционалист, председатель парламента созыва 2012-2016 годов Вахтанг Хмаладзе и руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

21 и 22 декабря акции были особенно многочисленными, по оценкам исследователей, в акции приняли участие свыше 180 тысяч человек, заявил Вахтанг Хмаладзе.

По данным исследовательской группы Visionergeo, в акции 21 декабря приняли участие в момент пика 186 835 человек. Расчеты проводились с помощью платформы Mapchecking.

"В последнее время проводятся многочисленные акции протеста. Сложно судить, на которых из них было больше людей. Когда на акции выходит свыше 100 тысяч человек, то считается, что протестует большое количество людей, поддерживающих вопросы их проведения. Кроме тех, кто вышел на протест, протест поддерживают члены их семей, друзья и знакомые. Протестующих гораздо больше, но по каким-то причинам они на протест не вышли", - сказал он.

По мнению Хмаладзе, после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговорного процесса по вступлению Грузии в Евросоюз на протест вышли люди, не голосовавшие на выборах за оппозицию, в том числе и сторонники правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение". Проведение же акций протеста разными группами людей указывает на то, что эти протесты не хаотичны. "Такие протесты профессиональных групп могут привести к тому, что они объявят гражданское неповиновение и это приведет к падению правительства и усилению кризиса во всех направлениях", – сказал он.

Эксперт предполагает, что в стране нет причин для увеличения количества протестующих, поскольку в Грузии правительство и парламент нелегитимны, так как парламент собрался на первое заседание и утвердил полномочия, когда иск, внесенный в Конституционный суд, был не рассмотрен.

3 декабря Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению по существу иски президента Грузии Саломе Зурабишвили и депутатов от оппозиции об отмене итогов парламентских выборов. Зурабишвили заявила, что "Конституционный суд "вынес приговор самому себе, стране и всем институтам страны".

Ника Читадзе, принимавший участие в акции протеста 22 декабря, считает ее одной из самых крупных проведенных с начала протестов 28 ноября. Протестующие растянулись почти по всей длине проспекта Руставели, на котором расположено здание парламента. На территории, прилегающей к парламенту, протестующие в небольшом количестве находились на соседних улицах.

По его мнению, фигура президента Грузии Саломе Зурабишвили играет объединяющую роль для оппозиционных партий, преодолевших избирательный барьер на выборах, и всех, кто поддерживает оппозицию.

Он уверен, что только лишь из-за акций протеста власти не согласятся на повторное проведение парламентских выборов, на это могут оказать влияние международные санкции. Однако "Грузинская мечта" старается искусственно затянуть процессы до инаугурации президента США Дональда Трампа, так как у них есть надежда на его лояльность и то, что он может изменить позицию международного сообщества. Также есть надежда на лояльность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По словам Читадзе, ареал протестов расширяется, на акции начали выходить люди разных социальных групп, это демонстрирует то, что эти люди тоже не согласны с политикой властей. "Присоединяясь к таким акциям, они демонстрируют там свою профессиональную принадлежность", - сказал он.

Напомним, акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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