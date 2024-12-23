Участники протестных маршей присоединились к акции у парламента Грузии

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На 26-й день протестов против приостановки евроинтеграции в Тбилиси, в частности, прошли акции онкопациентов, детей иммигрантов, выпускников математических школ. Движение у парламента Грузии было заблокировано. Участники протестов перекрыли улицы и в центре Батуми.

Как писал "Кавказский узел", сегодня В Батуми художники провели около Конституционного суда акцию протеста с требованием возобновить переговоры о членстве Грузии в Евросоюзе.

Сегодня в Тбилиси прошло девять шествий, участники которых присоединились к акции протеста у парламента, пишет Paper Kartuli.

Дети иммигрантов, проживающих за рубежом, провели сегодня шествие в Тбилиси, сообщила телекомпания "Пирвели".

Главное требование детей эмигрировавших – освобождение узников режима и назначение новых выборов.Кроме того, их цель - создать процветание в стране и вернуть эмигрировавших на родину родителей.

Сегодня прошла также акция онкопациентов и их родных. Они заявили, что им необходима медицина европейского образца, чтобы остаться в живых, сообщила телекомпания.

В Тбилиси также прошел марш выпускников математических школ имени Комарова и имени Векуа за европейское будущее, сообщает Tbilisi Life.

Участники протеста, которые уже 26 дней собираются на проспекте Руставели, перекрыли автомобильное движение.Их требование - освобождение граждан, задержанных в период акций, и назначение новых выборов, сообщило "Интерпрессньюс".

Перекрыли улицы и участники протестов в Батуми, в частности, заблокировано движение по улицам Чавчавадзе, Церетели и Бараташвили. Участники акции призвали горожан присоединиться к проевропейскому митингу. "Марши, шествия и протесты будут продолжаться до тех пор, пока правящая партия не поймет наше послание. . «Грузинская мечта» — это насильственное правительство, которое не желает вести страну по западному курсу», — привело "Интерпрессньюс" слова участников митинга.

Напомним, акции протеста в Грузии проходят с 28 ноября, их участники выступают против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Разделение участников митингов на социальные группы может свидетельствовать о расширении протеста или попытке активистов создать видимость такого расширения, отметили аналитики.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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