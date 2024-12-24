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01:30, 24 декабря 2024

ДУМ России отозвал фетву о допустимости многоженства у мусульман

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман России о необходимости устранить нарушения закона в связи с фетвой о допустимости многоженства. Сославшись на это, а также на реакцию общественности, ДУМ отозвал фетву.

Как писал "Кавказский узел", Совет улемов Духовного управления мусульман России 19 декабря издал фетву, из которой следует, что многоженство у мужчин-мусульман в России допустимо, мусульманин может состоять в религиозном браке с четырьмя женщинами при справедливом и равноправном отношении ко всем женам.

Рамзан Кадыров неоднократно высказывался в поддержку многоженства. В октябре 2019 года с предложением легализовать в мусульманских регионах России многоженство выступил член Общественной палаты РФ Мансур Солтаев, ныне уполномоченный по правам человека Чечни. Опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы тогда сочли эту идею юридически неосуществимой. 

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России отозвал фетву, позволяющую многоженство. Об этом вечером 23 декабря сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов в своем телеграм-канале.

"Совет улемов ДУМ РФ в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура РФ призвала отменить фетву "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России", а также в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву. На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику", - говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла представление председателю ДУМ РФ о необходимости устранить нарушение закона. В ведомстве указали, что фетва, разрешающая многоженство, противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, пишет РИА "Новости".

В ведомстве также отметили, что Семейный кодекс Российской Федерации не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке, а религиозные организации могут действовать в соответствии со своими внутренними установлениями только в случае, если они не противоречат законодательству.

В июле 2017 года в республике распространилась информация, что глава Чечни издал указ о создании в муфтияте комиссии по формированию толерантного отношения к многоженству, а от чиновников требуют заключать второй и третий браки. В муфтияте и МВД Чечни опровергли эти сведения.

Вопрос о многоженстве в российском обществе обсуждался после нашумевшей истории со свадьбой полицейского начальника в Грозном. 16 мая 2015 года 57-летний глава РОВД Ножай-Юртовского района Чечни Нажуд Гучигов женился на 17-летней жительнице Чечни. Несовершеннолетняя девушка, по данным ряда СМИ, стала второй женой Гучигова одновременно с предыдущей супругой. Выдвигались предположения о принуждении несовершеннолетней к браку. Сам Гучигов, руководство Чечни и детский омбудсмен Павел Астахов эти предположения опровергали. 

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Автор: "Кавказский узел"

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