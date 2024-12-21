Часть уволенных в Ереване участников забастовки восстановлены на работе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство компании "Ереванский автобус" восстановило на работе 11 из 32 водителей, уволенных после участия в забастовке.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря часть водителей ЗАО "Ереванский автобус" отказалась выходить на работу из-за условий и системы оплаты труда. В тот же день часть водителей были уволены, а руководство пообещало восстановить их на работе в случае возвращения на маршруты. 4 декабря водители прекратили забастовку, однако уволенные за участие в ней 32 сотрудника не были восстановлены на работе.

11 из 32 водителей, уволенных из ЗАО "Ереванский автобус", восстановлены на работе, сообщила сегодня компания. "Достигнута договоренность о решении всех вопросов, которые поднимаются водителями", - указано в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным компании, заявления на восстановление на работе подали 25 водителей. Всего в компании работают 1192 водителя.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.