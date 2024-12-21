Волонтеры из Краснодара подключились к очистке пляжей Анапы

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Полсотни добровольцев из Краснодара приехали в Анапу для помощи в очистке загрязненного мазутом побережья. Волонтерам, спасающим пострадавших от нефтепродуктов птиц, в Витязево выделено дополнительное помещение.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря стало известно, что 49 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом. Волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц. Вечером 20 декабря в Витязево был зафиксирован новый выброс мазута на берег. К 21 декабря зона загрязнения увеличилась до 54 километров. При этом волонтерами были спасены 256 птиц.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушения в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов. К 20 декабря около 6000 спасателей и волонтеров принимали участие в очистке кубанского побережья Черного моря от мазута. На побережье собрано 3,3 тысячи тонн загрязненного песка, сообщило в тот день МЧС.

Для участия в очистке пляжей Анапы прибыли 50 волонтеров из Краснодара, для них организован бесплатный трансфер из центра города, сообщила сегодня в своем телеграм-канале мэрия Анапы.

"Прибыв утром в Анапу, активисты приступили к уборке в районе Джемете. Они трудятся вместе с анапчанами и жителями других регионов", - говорится в публикации.

Работа по спасению птиц ведется круглосуточно, однако волонтёры отмечают, что требуются дополнительные силы и резервы, говорится в другом сообщении мэрии. "Мэр Анапы поручил усилить работу по спасению пернатых, уже выделено дополнительное просторное помещение в Витязево по ул. Мира, 113. В проработке резервные варианты организаций, в которых птицам могут оказать всю необходимую помощь. Одна из них – ферма «Аристей», где есть все условия для полного цикла помощи пернатым", - сообщили власти муниципалитета.

Примерно сотня волонтеров занята отмывкой птиц от мазута, птицы направлены в Краснодар и Ставрополь, сообщили 20 декабря активисты. К этому дню два краснокнижных дельфина были найдены в Анапе погибшими в результате разлива мазута.

На пляжах Анапы работают 10 пунктов обогрева, отчиталась мэрия. "Они рассредоточены на всем протяжении береговой линии и приближены к территориям, где проводятся наиболее массовые работы по уборке пляжей от нефтепродуктов. На наиболее сложных участках установлено по два пункта, чтобы воспользоваться ими могли все желающие", - говорится в публикации.

Уже 346 пернатых направили в центр реабилитации

В волонтерском центре Анапы спасли, по данным волонтеров, более 350 птиц, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Уже 346 пернатых направили в центр реабилитации в Ставропольский край. Принять птиц из Анапы и Темрюкского района готов и краснодарский «Сафари-парк»", - говорится в публикации.

Добровольцы, участвующие в спасении птиц, рассказали вице-губернатору Роману Лузинову, что для работы им нужны моющие средства, лекарства, питание, средства индивидуальной защиты. "По словам Романа Лузинова, в рамках работы оперативного штаба волонтерам предоставят все необходимое", - заявили краевые власти.

Напомним, 19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков.

20 декабря губернатор Кубани провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы из-за тяжелой работы в антисанитарных условиях, а от властей по-прежнему нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили волонтеры.

Капитан танкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест. Следствие запланировало экспертизы для оценки ущерба от разлива мазута.

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