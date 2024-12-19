Военный из Северной Осетии убит на Украине

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Заур Казиев из Моздокского района убит на Украине. С начала российской операции на Украине убитыми там официально признаны не менее 332 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 18 декабря власти официально признали убитыми на Украине не менее 331 военного из Северной Осетии.

О том, что 41-летний Заур Казиев убит на Украине, сообщила 18 декабря администрация Моздокского района в своем телеграм-канале. По информации чиновников, боец жил в Моздокском районе, но похоронен будет в Кизляре. Похороны назначены на сегодня, 19 декабря.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 332 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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